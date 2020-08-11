年损失将达千亿、被迫改变开发方式：美企才是 “微信禁令”的最大牺牲品

特朗普针对中国科技企业的封锁政策还在进一步深入，但其最新动向似乎在 “搬起石头砸自己的脚”。

8 月 7 日，美国总统特朗普签署了一项行政命令，针对该行政令，多数媒体将其解读为凡是美企与微信及其母公司腾讯有关的任何交易，在至多 45 天后，均不允许开展，否则都将受到该命令的制裁。

但搜狐科技查询指令原文发现，其表述在翻译过程中产生偏差，原文所表达的原意为 “不允许美国实体或个人，与腾讯及其子公司进行与微信有关的交易”。

行政命令原文

也就是说，一方面，微信不是被全面封杀，另一方面，对腾讯的影响只局限于微信相关。《洛杉矶时报》记者 Sam Dean 7 日也曾援引白宫官员的话指出，特朗普有关微信的行政禁令，只限于与微信有关的交易，并不涉及腾讯的游戏业务。

当然，该行政令依旧是模糊的，原文中有一条款表示，美商务部负责在 45 天后对 “应当被禁止的交易”进行定义，而在确切定义出台之前，仍旧有很多问题无法回答，比如微信上架 App Store 是否构成交易？如果需要被下架，是否需要全球范围内下架？微信支付是否构成交易？

▲行政命令原文

而在此基础上，如果探讨微信禁令对中美双方带来的影响，则会发现美企受到的伤害实则更多。

苹果首当其冲

对于中国用户来说，微信已经成为每台手机的 “基础设施”。当微信和苹果之间必须割裂，部分用户放弃使用 iPhone 的现象难以避免。艾媒咨询 CEO 兼首席分析师张毅向搜狐科技表示，一旦该政令彻底实施，客观来讲，第一个受害者就是苹果公司。

“之前我们做过一些用户的跟踪调查，根据调查来看，如果无法使用微信，甚至后续还有会有一系列其他 App 的封禁，应该有 80% 的用户会放弃使用 iPhone。”张毅说道。

8 月 10 日，苹果产业链分析师郭明錤在微信公众号“天风国际”发布预测报告称，美国政府封杀微信，在苹果硬件产品中对 iPhone 影响最大，Apple 可能被迫在 App Store 上移除微信。在悲观与乐观情境估计 iPhone 出货量分别衰退 25–30% 与 3–6%。

在悲观情况下，App Store 将在全球范围内下架微信，郭明錤预计 Apple 硬件产品在中国市场的出货量将显著衰退，iPhone 年出货量将因此而下修 25–30%，其他 Apple 硬件装置，包括 AirPods、iPad、Apple Watch 与 Mac 年出货量则下修 15–25%。

而如果 App Store 仅下架美国地区 Wechat，则影响较小，美国数据统计服务商 Statista 于 2019 年 9 月份公布的数据显示，WeChat 的使用率仅有 0.79%。郭明錤估计 iPhone 出货量将因此而下修 3–6%，其他 Apple 硬件装置，包括 AirPods、iPad、Apple Watch 与 Mac 年出货量则下修低于 3%。

中国市场对苹果的重要性不言而喻，据《经济学人》报道，去年苹果公司在中国的总销售额为 440 亿美元，中国是其利润的第三大贡献者，当下的欧洲与美国市场对于苹果已然饱和，而在中国，苹果只占中国智能手机市场的 9% 左右，成长空间依旧充足。

数据显示，今年二季度，苹果全球销量下跌 25%，多个市场出现下滑趋势，然而中国市场仍增长强劲。据上海 CINNO Research 发布的最新数据显示，iPhone 二季度在中国市场的销量达到 1300 万部，同比增长 62%，相比较，华为同比增长 14%。

此外，更进一步的信号表明，苹果正在提高中国市场优先级。8 日，有媒体报道称，苹果 iPhone 12 或将支持北斗导航系统，目前已经在进行相应的调试。可以看出，苹果为了中国市场，正在积极做出妥协，而特朗普的一纸行政令，让其陷入了窘境。

值得注意的是，政令对苹果的负面影响并不止于应用商店。苹果在中国除了拥有广泛的用户基础之外，其几乎所有关键的制造和组装合作伙伴也都在中国，微信被禁无疑也将影响和这些员工及合作伙伴的沟通。

在 Tim Cook 接管之后，苹果的成功几乎要归功于向中国市场的扩张，不仅是用户层面，还包括制造中枢的扩张。而特朗普的禁令可能不仅会迫使苹果将微信从应用商店中移除，还可能在本质上改变苹果未来开发和销售新产品的方式。

“不管是消费者还是员工，还是上下游产业链的沟通，微信仍然是非常主流的渠道，因禁令而影响到沟通效率的话，对美方来说是不小的打击。”张毅说道。实际上，不只是苹果，对于许多在中国或亚洲地区组装产品的美国工程团队，微信都是首选的信息平台，制造商依靠微信，与美国负责设计新产品的工程师，和搭建产品的亚洲制造团队进行直接沟通。

不少电子产品厂商已经因为疫情停产，导致两到三个月内供应链严重中断，在临近秋季产品上市之际，如果微信被封，对苹果来说无疑是雪上加霜。

美企躺枪

在更大范围内的美国市场，特朗普的微信禁令所带来的蝴蝶效应同样有可能蔓延。

路透社报道称，在腾讯评估美国禁用其短信应用微信的决定对其业务可能造成的影响之际，有专家表示，由于对该应用的严重依赖，在华美企可能会意外躺枪。比如，美国的大小品牌，从耐克、肯德基、星巴克，到亚马逊，都使用微信内嵌的 “小程序”软件来促进交易和吸引中国消费者。

而《华盛顿邮报》猜测，禁令可能意味着微信无法出现在苹果或谷歌应用商店中，也可能是美国公司无法在相关应用上购买广告。

张毅告诉搜狐科技，据艾媒此前了解的情况，美企通过微信去做的广告投放并不多，而且海外微信的主要用户还是华人和相关密切群体，所以相对而言，广告对美企的影响并不大。

他表示，影响最大的部分是产生在微信内部的交易，“美企很多产品会通过微信来收款，然后通过小程序来进行获客等等，这影响恐怕是致命的。如果特朗普这个政令一旦彻底实施，保守估计，美企每年损失会在 600 至 1000 亿之间。”

英国《每日电讯报》近日报道称，鉴于微信支付在中国的普及程度，包括星巴克、肯德基、迪士尼和麦当劳在内的美国企业巨头如今面临一个问题，即白宫此举是否会妨碍它们在中国的业务。

在西方市场达到饱和后，对于这些企业来说，中国市场变得越来越重要。例如，肯德基从 2018 年开始使用微信以减少顾客的等候时间；香港迪士尼乐园的游客可以通过微信进行支付；星巴克也于近日上线了微信小程序。

有专家认为，禁止美国企业使用微信及微信支付可能会使苹果公司等科技企业面临失去大量客户的风险。

而从资本层面来看，张毅告诉搜狐科技：“我认为他（特朗普）的反诉方恐怕不是来自于腾讯，而是来自于美国和商业企业内部，很重要的一点是，腾讯的第一大股东是南非 MIH 集团，持股比例达 33.93%，而南非 MIH 公司相当大的一部分股份是来自美国的资本，所以理论上来讲，如果腾讯受阻的话，几万亿市值里面，美国资本家也会受到非常大的影响。”

对腾讯的威胁暂时有限

按照政令的描述，对交易的限制仅局限于微信相关，多位受访行业人士认为，腾讯所受到的影响较小。

证券分析师王学恒 10 日发表报告指出，2019 年，腾讯海外总收入为 167 亿元，估算海外游戏收入超过 140 亿，即包含广告在内的海外非游戏收入约为 27 亿元，2019 年腾讯总收入为 3773 亿元，假设海外非游戏收入中有 60% 来自于美国，则 2019 年美国非游戏收入仅占公司总收入的 0.4%，短期来看，对公司利润的影响非常小。

而在腾讯海外布局重头游戏业务方面，微信作为渠道的分发占比也不多。张毅告诉搜狐科技：“腾讯在海外的游戏，主要还是通过海外的几个头部社交媒体和电信运营商来进行推广，而且，其实 Wechat 在海外的用户，反而并不是腾讯游戏的主力消费群体，主要原因也是跟其覆盖面有关。”基于此，微信在游戏营销层面的影响有限。

不过，声明中所提到的 “US. mobile app stores（美国应用商店）”并未明确界定，在定义模糊的情况下，不排除未来会波及更大范围的可能性，比如禁止腾讯在美国独立发行游戏。这种情况下，头部出海游戏《PUBG Mobile》会收到影响，但据国信证券的模型，2020-2022 年，《 PUBG Mobile》 在腾讯收入、利润总占比仅为 1%。

截止发稿，腾讯市值已蒸发 5000 亿，从 5.3 万亿高点回落到 4.8 万亿，市场情绪所带来的股市震荡，包含了投资者对腾讯未来不确定性的担忧，但相比于腾讯的短暂阵痛，大洋彼岸的美企恐要成为 “微信禁令”的最大牺牲品。