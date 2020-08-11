腾讯投资的游戏公司一览：拳头 100%、Epic 40%，还有更多

IT之家 8 月 11 日消息 腾讯公司已经是目前全球最大的游戏发行商，但大多数人只对其公司旗下的《王者荣耀》、《和平精英》等手游作品印象较深。近日，PCGamer 对腾讯投资的游戏公司进行了梳理，仔细一看还真是出乎意料。

腾讯投资的游戏公司：

1、拳头游戏，100% 持股；代表作《英雄联盟》。

2、Epic Games，40% 持股；代表作《堡垒之夜》虚幻引擎。

3、蓝洞公司，11.5% 持股；代表作《绝地求生：大逃杀》。

4、育碧，5% 持股；代表作《刺客信条》系列、《看门狗》系列。

5、动视暴雪，5% 持股；代表作《魔兽世界》、《使命召唤》系列。

6、Grinding Gear Games，80% 持股；代表作《流放之路》。

以上 6 家游戏公司，是腾讯参与投资或控股，且有较为知名代表作的游戏公司及平台。IT之家获悉，PCGamer 同时也列出了腾讯参与收购或控股的其他值得关注（有潜力）的游戏公司，如下：