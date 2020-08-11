福布斯发布中国最佳 CEO 榜：阿里张勇第一，腾讯马化腾第二，美团王兴第五

IT之家 8 月 11 日消息 今天福布斯中国发布了中国最佳 CEO 榜，50 位上榜的 CEO 的平均年龄在 54 岁，管理公司平均市值为 3,654 亿元，其中女性 CEO 有 4 位。福布斯中国最佳 CEO 榜前五名分别是阿里巴巴张勇、腾讯马化腾、中国平安马明哲、招商银行田惠宇、美团点评王兴。

福布斯中国表示，榜单经营业绩考察区间段从 2017 年开始，考察范围涵盖了 A 股、港交所上市的中资港股以及在境外上市的中概股。福布斯中国对最佳 CEO 的考察期是其所在公司连续三年的经营业绩。本榜单制作参考上市公司市值，区间股价涨跌幅、净利润及增长率、ROA、ROE 等基础财务指标，并要求上市公司拥有 2017-2019 年三年财务数据，且 CEO 在 2017 至 2019 三个财务年度间保持连任。为了更精确地反映股价涨跌幅度，剔除因分红配股等原因所造成的股价不连贯性，3 年股价增幅以 2017 年 5 月 31 日至 2020 年 5 月 29 日，提取复权后的股价增幅。

IT之家获悉，今年上榜CEO所在的公司总部位于深圳的有10家，远高于北京、上海、杭州；深圳成为今年福布斯中国最佳CEO的高产地带，以互联网巨头腾讯、保险龙头平安、中国最大的呼吸机生产企业迈瑞医疗、以及近年来享受苹果供应链盛宴的立讯精密与鹏鼎控股等为代表的企业2017年至今都有不俗表现。

过去几年半导体行业估值整体上升，带动CEO上榜人数增加，今年达到了5 位。上海在半导体的长期投入，将逐渐迎来收获；总部位于上海的中芯国际赵海军与中微公司尹志尧相继上榜。

以下是最佳 CEO 榜前 5 名：

2020 福布斯中国最佳 CEO 榜50名：