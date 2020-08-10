一文看懂：为何 Win10 的 Android 应用投屏功能仅限于三星手机

IT之家 8 月 10 日消息 随着 Windows 10 2020 年 5 月更新的推出，微软推出了对 “托管应用”的支持，这些应用在 Windows 10 上被视为独立的应用，可以访问后台任务、通知、磁贴等。

根据微软的说法，托管应用与父主机应用共享相同的可执行文件，但其在系统上的外观和行为会像一个独立的应用。这允许应用程序中的组件表现得像一个独立的 Windows 10 程序，但该组件将需要一个主机进程来执行任务。

微软现在允许 Windows 10 Your Phone 应用使用这种托管应用服务将你的 Android 应用串流到 PC 上。在这种情况下，Your Phone 应用是托管你的 Android 应用，托管的 Android 应用有自己的开始菜单磁贴、身份，并与 Windows 10 功能深度集成。

▲Windows 10 串流安卓应用

当配置 Your Phone 应用程序并将三星 Galaxy 设备连接到 Windows 10 时，可以在一个单独的窗口中启动 Android 应用程序。可以同时与多个应用程序进行交互，并在不使用 Your Phone 应用程序的情况下进行工作。

这个功能正在发布预览频道上逐步向 Windows Insiders 推出，但有一个问题，该功能只支持三星手机。

据悉，最开始 Windows 10 的 Your Phone 应用屏幕镜像功能是通过蓝牙低能耗将你的 Android 屏幕镜像到 Windows 10 设备上，这样可以让手机有更广泛的兼容性，但往往不能如愿。因此，微软表示将放弃对蓝牙低能耗的支持，让镜像功能成为三星手机的专属。

▲你的手机镜像功能

蓝牙低能耗功能只在少数 Windows 机器上支持，大多是微软及其合作伙伴的旗舰产品。通过放弃对蓝牙低能耗的支持，Windows 10 的屏幕镜像功能可以在更多的 PC 上使用，但这也意味着屏幕镜像将需要手机厂商的配合。

由于微软和三星是密切的合作伙伴，这家科技巨头与三星合作开发了通过 Wi-Fi 工作的 “Link to Windows”功能，并深度集成到 OneUI 中。

在初始设置过程中，Windows 10 通过蓝牙与三星手机连接，但由于 OneUI 内置 “特殊驱动程序”，放弃使用基于 Wi-Fi 的技术将应用直接流式传输到桌面，设备之间的延迟也被降低。

▲Windows 10 与三星

换句话说，这种整合不仅仅使用蓝牙，因为它还使用 Wi-Fi 和自定义驱动程序来降低延迟，从而实现流畅的流媒体体验。紧密的合作让安卓应用的流媒体速度更快、更可靠。

据悉，这需要 OEM 厂商在其手机的固件或 ROM 中安装驱动才能实现。Windows 10 的应用流功能也可能会出现在其他非三星硬件上，但这些公司必须安装驱动程序并启用集成。

IT之家了解到，微软的 Surface Duo 也将在 Windows 10 上装上特殊的驱动程序以实现屏幕镜像和应用流支持。如果不想购买三星手机来尝试新功能，你有两个选择：购买 Surface Duo 或等待你的 OEM 厂商与微软合作。