亚马逊举办 2020 创新日，推 “中国公式”

8 月 11 日消息，亚马逊中国举办 “2020 亚马逊创新日”，本次创新日以 “全球资源，本地创新”为主题，提出 “中国公式”，即：技术创新本土化、客户体验定制化、商业模式轻量化。活动中，亚马逊中国副总裁李岩川分享了亚马逊全球的创新理念、文化和技术成果；亚马逊海外购中国技术负责人王毅则从技术研发的角度出发，介绍了亚马逊为中国市场定制的本地化实践；AWS 首席云计算企业战略顾问张侠分享了 AWS 的实践。

截至 2019 年，亚马逊全球拥有逾 120,000 项技术专利，并已广泛应用于智能语音交互、智能硬件、智能购物、智能物流等场景。

据介绍，智能语音交互方面，亚马逊 Alexa 智能语音助手已能提供超过 100,000 项功能应用，每月约有数千万活跃用户，每周产生约数十亿次用户互动。Alexa 智能语音助手还帮助一线医护人员 “无接触”地与家人、朋友、同事实时保持联系，让人们深刻感受到科技为人类在逆境中带来的鼓舞。

智能设备方面，亚马逊展示了 Echo Frames 智能眼镜、Echo Loop 智能戒指、Echo Auto 车载语音产品、Echo Glow 儿童变色夜灯、亚马逊智能烤箱、Ring Alarm Keypad 家庭安防产品，以及正在开发中的 Ring Fetch 宠物追踪器等。

智能购物方面，亚马逊线下实体店 Amazon Go 使用计算机视觉、传感器融合及深度学习等技术，令消费者直接跳过人工收银环节，无需排队结账。而同样基于 Amazon Go 中的无人收银技术，亚马逊在今年 7 月推出了智能购物车，利用计算机视觉技术识别放置在购物车内的商品并进行自动收费。