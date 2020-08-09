科技巨头苹果、微软、亚马逊股价飙升，是否还值得买入

美股科技巨头 FAAMG（苹果、微软、亚马逊、谷歌、Facebook）近期公布的第二季度收益报告都超出了分析师的预期，因疫情期间居家隔离为互联网企业带来红利及企业数字化转型持续利好这些科技公司。

由于前所未有的资金流入这些大型科技公司，它们股价在过去一年平均上涨 67%，而与此同时，其他许多公司正面临有史以来最艰难的季度。

但是分析师认为，虽然大型科技公司股票目前如此炙手可热，如果继续买入，或许只会产生低回报或在短期内不会有回报。

为什么 FAAMG 的股价飙升了那么多，是否合理？

在过去的一年里，FAAMG 股价飙升了 65%，远远超过了大盘表现。

有趣的是，下面的图表表明，最近的股价上涨并不是由收入的增加引起的。事实上，大型科技公司的收入增长最近已经几乎陷入停滞。

（来源：Insider Opportunities）

具体来说，数据研究表明，FAAMG 股价的上涨只有一小部分是由于其业绩，上季度这些公司的年平均每股收益增长了 16.81%。与过去三年每股收益的平均增长相比，本季度每股收益的增长要弱得多。与此同时，FAAMG 目前的平均市盈率为 51.82，比过去三年高出 20%。

（来源：Insider Opportunities）

就未来预期而言，分析师认为，最近的反弹看起来也不合理。在最近几家财报电话会议上，FAAMG 的管理团队对未来普遍持谨慎乐观态度，下季度增长可能会放缓，因为居家红利逐渐消失，且消费者对支出保持谨慎。亚马逊（Amazon）和微软（Microsoft）预计增长会放缓，而 Facebook、谷歌和苹果则预计增长停滞。

那么，如何解释最近大型科技股的反弹呢？

首先，美国债券收益率在过去几十年大幅下降，最近达到 0.52% 的历史低点。这是由各国央行的大规模刺激措施和投资者逃往安全资产造成的。股票通常与债券相对。随着债券收益率达到历史最低点，股票正变得越来越有吸引力。

（Source： Tradingeconomics）

与此同时，在股票资产类别中，只有科技股在短期内具有吸引力，因为非科技股受疫情影响更大。在正常时期，投资者会因为稳定的股息和自由的现金流而购买 “更老”的价值型股票。

然而，由于市场环境不佳，这些 “更老”的价值型股票目前正面临有史以来最糟糕的季度。例如，埃克森美孚（Exxon Mobil）收入下降了 52.8%，波音（Boeing）收入下降了 25%，通用电气（General Electric）收入下降了 38.4%，福特（Ford）收入下降了 53.5%。

目前，股息削减和停牌率目前处于 2009 年以来的最高水平，可能很快就会超过这一水平。

（来源：CNBC）

那么，大型科技股最近的反弹合理吗？从财务基本面来看，事实并非如此。但从短期的整体市场情况来看，是合理的。然而，这种局面有可能很快结束。

FAAMG 股票存在修正风险

大型科技股的看涨情绪从未如此强烈。这些股票看起来似乎势不可挡，有人认为在任何价格买入都是合理的。然而，分析师认为，大型科技公司将面临两大短期风险。

首先，新冠疫苗有望在 2020 年底 / 2021 年初获得批准，这可能会导致投资者对科技股的抛售和对价值型股票的抢购。

成长型股票相对于价值型股票的估值达到了 2000 年科技泡沫以来的最高水平，这种差异可能会很快导致市场情绪发生重大变化。

其次，若拜登在 11 月的选举中获胜可能会导致重大调整。一些分析人士认为，如果拜登当选为美国总统，企业税率可能会升高，而这自然会对利润形成打压。

此前，有外媒报道称，若拜登当选，大型科技公司可能受到冲击，因为他可能会更积极地对亚马逊和 Facebook 等公司提起反垄断诉讼。此外，民主党已承诺瞄准那些纳税额不高的公司。在科技行业的公司，尤其是亚马逊和 Facebook 是最严重的违规者。

因此，分析师认为，鉴于最近围绕 FAAMG 股票的乐观情绪和空前的估值，持续买入它们将是愚蠢的。然而，考虑到市场时机把握的困难和这些公司市场的长期潜力，投资者也不应该卖出。