舜宇光学 7 月手机镜头模组出货量 1.359 亿件，同比增长 25%

IT之家 8 月 11 日消息 根据舜宇光学的官方公告，该公司 7 月手机镜头模组出货量 1.359 亿件，同比增长 25%。

官方表示，舜宇光学手机镜头出货量同比上升 25.0%，环比上升 15.4%，主要是因为受海外疫情影响减少。车载镜头出货量同比上升 16.0%，环比上升 29.2%，主要是因为受海外疫情影响减少。手机摄像模组出货量同比上升 13.7%，环比上升 25.5%，主要是因为公司手机摄像模组市场份额的上升。

IT之家了解到，舜宇集团有限公司为中国领先的综合光学产品制造商，成立于 1984 年，2007 年 6 月 15 日在香港联交所主板上市，是首家在香港红筹上市的国内光学企业。公司长期聚焦于光学产品领域，30 多年来一直以光学零部件为核心，并进行上下游的整合，是国内领先的综合光学产品制造商。公司产品主要应用于手机、汽车、相机等消费电子领域。其中车载光学镜头市场占有率连续多年位居全球首位，手机摄像镜头与手机摄像模组市场占有率全球前二。车载光学镜头已进入奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯等豪华车领域，手机摄像模组已进入包括华为、OPPO、VIVO、三星、小米、联想等大部分国内外知名品牌手机厂商；产品档次属于国内领先水平，部分达到国际先进水平，已发展成为具有较强国际竞争力的光电企业。