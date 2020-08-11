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阅文 2020 年前半年营收 32.6 亿元，受新丽商誉减值影响净亏 33.1 亿元

2020/8/11 17:54:09 来源：新浪科技 作者：子健 责编：孤城
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8 月 11 日下午消息，阅文集团今天公布 2020 年中期业绩。报告显示，阅文集团 2020 上半年实现总收入 32.6 亿元，同比增长 9.7%；毛利润为 17.3 亿元，同比增长 6.8%。新丽传媒 2020 上半年收入及经营业绩未达预期，受此影响，叠加其录得商誉及商标权减值拨备人民币 44.1 亿元，阅文集团净亏 33.1 亿元。

业务方面，在线业务收入同比增长 50.1% 至 24.95 亿元，版权运营及其他收入同比下降 41.5% 至 7.6 亿元。业绩报告显示，由于分销渠道扩张以及用户对阅读内容的付费意愿增加，2020 年上半年，在线业务收入同比增长 50.1% 至 24.95 亿，自有平台产品及自营渠道的平均月活跃用户数同比增加 7.5% 至 2.33 亿，每名付费用户月均收入同比增加 51.6% 至 34.1 元。

腾讯集团副总裁、阅文首席执行官程武表示：“2020 年上半年对阅文而言充满了挑战，突如其来的新冠疫情和复杂多变的宏观环境对业务产生了负面影响，多年来首次录得亏损。令人失望的业绩表现也让我们意识到公司底层商业模式抗风险能力的缺失和沉积数年的结构性问题。我们将积极面对这些问题，并已在影响核心业务的一些紧急事态上做出了快速回应。”

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关键词：阅文集团新丽传媒

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