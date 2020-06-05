阅文集团发 “正版联盟”公告：承担作家所有维权成本

IT之家6 月 5 日消息 阅文集团今日发布 “正版联盟”公告，公布一系列打击盗版成果，并推五大实质举措打盗版。

IT之家了解到，公告强调对网络文学侵权盗版 “零容忍 “，联合各合作渠道支持正版内容并展开集中巡查与净化，同时阅文已对全网相关侵权盗版行为取证，将针对 “笔趣阁”系列盗版网站和其他侵权盗版行为发起进一步维权行动。阅文承诺，将不计代价、长期不懈地开展维权行动，全部承担为其平台上作家作品维权的成本，并邀请作家和行业加入正版联盟。

以下为阅文集团公告全文：

2016 年，阅文集团发起行业正版联盟，致力于不断完善维权机制，保障平台上广大作者的正版权益，助力推进网络文学行业的健康发展。过去 4 年里，得益于联盟同仁的支持，阅文总计投诉下架第三方侵权盗版应用 4364 起，下架侵权盗版链接 2644 万条。

但与此同时，我们注意到 2019 年移动端盗版损失同比上升 10.4%，阅文平台作品和整个网文行业仍然受到侵权盗版乱象的严重损害。

对此，我们联手行业伙伴坚决打击一切侵权盗版行为，并将持续推进五大举措维护正版权益：

1、阅文联合旗下及合作渠道将全力支持正版内容，目前已展开对于相关渠道的集中梳理与净化，并将在未来继续加码，保持对于相关渠道的巡查与净化工作；

2、2019 年，在我们的持续维权下，头部盗版网站 “笔趣阁”和 “菠萝小说网”被关停。但近期网络上又出现了一系列打着 “笔趣阁”帽子的盗版网站。我们将坚决针对 “笔趣阁”系列和类似盗版开展更全面和打击力度更强的维权行动；

3、针对其他第三方盗版平台，我们已经对所有侵权盗版行为取证和存档，并坚决采取包括民事诉讼和行政举报等在内的维权措施，维护广大作者的权益；

4、我们欢迎广大作家加入联盟，共同监督举报全网平台中的盗版侵权行为。如您有任何相关线索，请随时联系我们的责任编辑，阅文维权团队将第一时间跟进核实和处理；

5、我们将不计代价、长期不懈地开展维权行动，阅文为平台上所有作家作品的维权成本，将全部由阅文承担。

打击盗版是一场全行业的持久战。欢迎更多的业界同仁一起加入正版联盟，给作家们一个公平的原创环境，许我们共同的行业一个美好的明天！

阅文集团

2020 年 6 月 5 日