小米 10 至尊纪念版 DXOMARK 相机评分公布：130 分，登榜首

IT之家 8 月 11 日消息 刚刚，DXOMARK 公布了小米 10 至尊纪念版的相机评分——130 分，位居榜首。

IT之家了解到，小米 10 至尊纪念版配备了 4800 万像素 1/1.32 英寸 Quad-Bayer 传感器，等效 25 毫米 f/1.85 镜头，支持相位检测自动对焦和光学影像防抖。远摄摄像头 1 为 1200 万像素 1/2.56 英寸传感器，等效 50 毫米（2 倍光学变焦）f/2 镜头，全像素双核自动对焦；远摄摄像头 2 为 4800 万像素 1/2 英寸 Quad-Bayer 传感器，等效 120 毫米（5 倍变焦）f/4.1 镜头，相位检测自动对焦（PDAF）和光学影像防抖（OIS）；超广角镜头为 2000 万像素 1/2.8 英寸传感器，等效 12 毫米 f/2.2 镜头，相位检测自动对焦（PDAF）。

DXOMARK表示，小米10 Ultra跻身DXOMARK Camera排行榜中当之无愧的新科状元。在照片模式下，它没有露出任何真正的弱点，也在多个测试项目中提供了一流的拍摄结果。它在广角和变焦部分的表现尤其令人印象深刻，对于那些希望在不影响图像质量的前提下使用尽可能大变焦范围的人来说，这是一款理想的选择。

它也可以拍出出色的整体视频质量，在4K和60 fps的快速帧率下借助高效的防抖拍出超流畅的移动和摇拍视频，因此是移动摄像师的绝佳工具。总体而言，如果新的小米旗舰手机在您的预算范围内，那么我们很愿意向手机摄影创作者推荐这款手机。