5299 元至 6999 元，小米 10 至尊纪念版正式发布：120 倍超长焦相机、120W 秒充、120Hz 原色屏

IT之家 8 月 11 日消息 今天晚上，雷军带来了小米十周年演讲。在演讲之后，小米雷军带来了小米 10 至尊纪念版。分为三个版本：透明版、亮银版、陶瓷黑。

小米10至尊纪念版定价5299元起：120倍超长焦相机、120W秒充科技、120Hz十亿色原色屏、DxOMark全球第一。8月16日开售，现已开启订金预售。

小米10至尊纪念版 8GB+128GB售价5299元，8GB+256GB售价5599元，12GB+256GB售价5999元，16GB+512GB售价6999元。

小米 10 至尊纪念版 外观亮相！全新的高端设计语言，同时致敬小米十年经典设计：

① 透明版：透明电路效果，充满科技感。

② 亮银版：镜面效果，仿佛来自未来。

③ 陶瓷黑：比陶瓷更轻，拥有同样的温润质感。

IT之家获悉，小米 10 至尊纪念版 屏幕有两项重大升级：① 新增 120Hz 流速屏，更流畅。② 首款真 10 亿色（10bit）屏幕，色彩更好。③ 前后感光，更精准的自动亮度。

屏幕继续保持高素质，拥有高亮度、高对比、专业级色准。同时配备立体声双扬声器，带来极致的影音体验。

小米10至尊纪念版跑分公布：高达66万分，性能再提升！

- 骁龙865、LPDDR5、UFS3.1 - 大尺寸VC液冷、石墨烯、多层石墨散热，8个温度传感器精准控温 - 支持WiFi6，无线网络更快、更省电。

小米 10 至尊纪念版相机参数现已公布，配备了等效 10 倍光学变焦的长焦镜头和 1/1.32 超大底主摄。

IT之家了解到，小米 10 至尊纪念版的主摄搭载了定制的 1/1.32”超大感光元件，具备天然暗光夜景优势，拥有两项专业相机微光技术。

120mm 超长焦镜头等效 10 倍光学变焦，潜望式系统，支持光学、数字、AI 三重防抖，新增 “长焦取景框”。

小米 10 至尊纪念版支持双原生 ISO Fusion，一张照片融合 2 个原生 ISO 信号，极大增加影像动态范围； 芯片级逐行 HDR，更大程度减少 HDR 鬼影；双 8K 电影相机，支持 10 bit HDR 视频录制，直出 log 格式。

DXOMARK 公布了小米 10 至尊纪念版的相机评分——130 分，位居榜首。

小米10至尊纪念版搭载更领先的充电技术，有线、无线双突破。① 50W无线秒充，40分钟充电100% ② 120W有线秒充，5分钟充电41%，23分钟充电100% 。小米10至尊纪念版等效4500mAh大容量电池。