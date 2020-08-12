小米妙享发布：手机笔记本跨屏协作、视频通话 / 音乐接力

IT之家8月11日消息 今天晚上，小米雷军进行了十周年演讲，发布了小米 10 至尊纪念版、Redmi K30 至尊纪念版、小米大师透明电视 “三个超大杯”，还有一款九号卡丁车 Pro 兰博基尼汽车订制版。除此之外，小米智能生活还迎来了全新升级。

IT之家获悉，小米智能生活升级包括小米手机智能生活控制中心、小爱同学全新儿童音色、小米畅快连一键连网、小米妙享支持手机笔记本跨屏协作、小米妙享视频通话一键转接、小米妙享跨设备音乐接力等。

智能生活控制中心，可以不用解锁手机，下滑通知栏，直接控制全家智能设备。

一键连网。手机靠近新设备，就能一键连网；换路由器或改Wi-Fi密码时，同一个小米帐号下设备自动连网。

小爱同学智能模式，一句话解决复杂操作，控制全家智能设备。小米碰碰贴2，一贴一碰，操作搞定，支持小米妙享及控制。全新童声识别，通过声音识别儿童，主动过滤不良内容，推荐优质内容。

小米妙享支持多设备跨屏协作体验。支持手机照片，直接拖到笔记本的PPT上使用；手机文档直接使用笔记本打开、编辑和保存；笔记本剪好的视频，直接拖拽分享发抖音；笔记本支持手机双屏同开，多任务处理。

视频通话接力。支持手机视频通话，一键转到音箱继续聊。

音乐接力。手机轻碰音箱，音乐传过去，再碰还能传回来。

手表控制手机拍照，手表查看取景隔空拍照，自拍合拍都合拍。

图片接力。手机照片投屏电视，大屏看清细节之美。