1999 元至 2499 元，小米 Redmi K30 至尊纪念版正式发布：天玑 1000+，120Hz 屏幕

IT之家8月11日消息 今天晚上，小米公司正式发布了Redmi K30 至尊纪念版，重回1999元！Redmi K30 至尊纪念版搭载了120Hz AMOLED 弹出屏，三星E3材质；配置天玑1000+ ，超大VC散热，跑分53W+；配备了索尼6400万四摄，50mm长焦微距；搭载了双扬声器，4500mAh，33W 闪充。

Redmi K30 至尊纪念版 6GB+128GB售价1999元，8GB+128GB售价2199元，8GB+256GB售价2499元，8GB+512GB售价2499元。8月14日上午10点开售。

Redmi K30至尊纪念版升级120Hz高刷新率，三星E3 AMOLED屏幕，6.67英寸真全面屏，少见的无挖孔直屏，前后光感自动亮度调节，可以给你全方位极致影音体验。

IT之家获悉，Redmi K30至尊纪念版搭载6400万四摄，「显微镜」级长焦微距。6400万超清相机+索尼旗舰传感器+小米影像实验室专业调校，让这部相机带来超高画质，满足你在各种场景的拍摄需求。等效50mm长焦微距拍出宏大的微观世界，就像显微镜。

Redmi K30至尊纪念版搭载天玑1000+旗舰处理器，2020年上半年安兔兔手机SoC性能榜全球第二，总分高达53万分。得益于更先进的7nm工艺和CPU架构，AI Benchmark苏黎世AI性能排行第一。游戏全场景优化辅以立体声双扬声器，打造电竞爱好者的视听盛宴。

Redmi K30至尊纪念版搭载4500mAh大电量，33W闪充。三款潮流配色薄荷绿、极夜黑、月幕白。还支持手机红外遥控、多功能NFC、「哒哒哒」线性马达。出厂已配抗菌保护壳/膜。