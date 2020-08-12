高通赢得关键反垄断诉讼，扫清专利授权模式障碍

在与华为达成 5G 专利授权协议之后，美国通信巨头高通今天再次迎来重大利好。在一起决定高通商业模式的焦点案件中，他们成功上诉推翻了此前联邦地方法院的不利判决，赢得了与美国联邦通信委员会（FTC）的反垄断诉讼案。

美国联邦第九巡回上诉法庭今天以三票一致的投票结果，否决了联邦地方法院法官 Lucy Koh 去年的判决，认为 FTC 提供的证据无法证明高通涉嫌非法垄断和阻碍市场竞争。FTC 市场竞争部门负责人表示，对这一判决感到失望，正在考虑选择方案。

高通执行副总裁、首席法律顾问罗森博格（Don Rosenberg）表示，第九巡回上诉法院的这一判罚彻底推翻了此前地区法院的判罚，认可了我们的商业模式和专利授权模式，体现了高通对整个行业的巨大贡献。

高通此前在上诉中辩称，自己是通过投入巨额资金研发才获得目前的市场优势地位。高通每年都会将近 20% 的营收投入技术研发，奠定了移动通信行业的基础技术标准；而整机收费模式也是合理的，因为每一部手机都实际上获益于高通的技术创新。第九巡回上诉法院认可了高通的这一主张。

这起诉讼源自 2017 年 1 月，FTC 在加州北区联邦地方法院起诉高通涉嫌垄断，认为高通滥用其在基带芯片市场的主导地位，迫使智能手机厂商与高通达成专利授权协议；当手机厂商使用其他基带芯片时，则要向高通支付更高的专利费。

此前判决重大打击

在 FTC 起诉之前的 2016 财年，高通 235.6 亿美元的营收中有三分之二来自于芯片销售业务，但大部分利润却来自于专利授权业务。高通并不与其他芯片厂商进行技术授权，而是直接向终端手机厂商，按照整机价格的一定比例收取专利费，无论这部手机是否使用高通芯片产品。

2019 年 5 月，硅谷圣何塞的高兰惠（Lucy Koh）法官判决高通向手机厂商索取 “不合理的‘专利授权费，阻碍了市场竞争。她下令高通需要在善意基础上与手机厂商重新协定专利授权费，而且不得以停止芯片供应而威胁。这一判决当时曾经导致高通股价大幅下跌。

插句题外话，高兰惠法官是美国首位韩裔联邦地方法院法官。当年三星和苹果的世纪诉讼案也是高兰惠审判的。2012 年，苹果在圣何塞起诉三星产品侵犯自己设计专利，高兰惠法官判决禁止三星向苹果赔偿 10 亿美元，并在美国禁售三星平板电脑。在经过六年时间的专利诉讼大战，2018 年三星最终向苹果赔偿 5.39 亿美元。

在高兰惠法官判决之后，高通随即提起上诉，认为自己的专利授权模式推动了行业研发创新，有利于整个智能手机行业。高通还在上诉中强调，自己并没有阻止其他芯片厂商使用自己的技术。高通的专利授权模式是沿用了模拟通信时代手机行业的整机收费模式，即收取手机销售价格的一定比例。由于高通提起上诉，第九巡回法庭在去年 8 月暂时搁置了高兰惠法官的判决。

FTC 是负责监管美国通信行业的监管部门。但令人惊讶的是，负责反垄断事务的美国司法部公开支持高通，呼吁法院重新审视高通的专利授权模式，认为打压高通会直接影响到美国在 5G 通信时代的行业领导地位。

维护美国 5G 技术优势

此外，美国司法部还以同样的原因否决了博通在 2017 年底对高通超过 1200 亿美元的天价收购案。尽管博通已经注册成为美国公司，扫清了外国投资审查的障碍，但美国政府认为博通收购高通之后，无法保证高通继续大举投入研发，从而会影响到高通在 5G 通信时代的行业话语权，挫伤美国的技术竞争力。

美国政府的更替也对 FTC 起诉高通案件起到了影响。最初起诉高通的时候，FTC 还是奥巴马政府时期的委员结构。随后上台的特朗普政府重组了 FTC，但新任命的 FTC 主席西蒙斯（Joseph Simons）因为此前工作经历，直接回避了高通案件。其他四位委员则是共和党和民主党各占一半，没有了决定投票。

这一诉讼背后的主导力量是苹果和英特尔。从 2011 年到 2016 年，苹果在 iPhone 上使用了高通的基带芯片，因此获得了高通的专利费部分返还，条件是苹果不挑战高通的专利授权模式。但从 2016 年开始，苹果开始转用英特尔的 LTE 基带芯片，最终在 2018 年彻底放弃了高通基带。

正是因为这一诉讼，高通认定苹果参与了美国 FTC 以及此前韩国监管部门对自己的反垄断调查（高通后来在韩国被处罚 8.5 亿美元），破坏了双方此前的友好协议，拒绝向苹果提供 10 亿美元的专利费返还，才引发了后来苹果与高通的世纪诉讼。

值得一提的是，中国国家发改委在 2015 年向高通开出了 9.75 亿美元的反垄断天价罚金，也将整机收费的最高比例从 5% 下调到 3.25%。然而，这个处罚事实上认可了高通的整机价格收费模式。

挑战专利授权模式

2017 年是高通专利收费模式最摇摇欲坠的一年。在 FTC 起诉高通涉嫌垄断之后，苹果也向高通提起诉讼，认为高通滥用自己市场主导地位，要求高通改变专利收费模式。随后苹果以 “等待法院确定收费标准”为由，停止向高通支付专利授权费。

作为反制，高通则向苹果提起专利侵权诉讼，要求禁售苹果部分型号的 iPhone。两家公司在全球六个国家进行了 50 多起诉讼，堪称智能手机行业的世纪诉讼。这一诉讼涉及到的支付金额、诉讼规模和行业影响都远远超过了此前苹果和三星的诉讼案。

在苹果带头下，华为也暂停向高通支付专利费用。不过两家公司关系并没有破裂，而是达成临时协议，华为在谈判过程每个季度继续向高通支付一部分专利授权费用。华为也继续从高通采购大量芯片。在华为遭到美国政府封杀之后，高通依然申请到了许可，向华为继续供货芯片。

当时高通专利授权业务 12% 的营收来自苹果，苹果拒绝付钱给高通营收造成了不小的损失。在一连串负面打击下，2017 年高通市值蒸发了三分之一，还差点成为了另一家芯片巨头博通的猎物。最终在美国政府行政干预下，博通只能放弃了对高通的恶意收购。

2018 年底，德国和中国法院先后支持高通的诉讼主张，禁售苹果部分型号的 iPhone 手机。另一方面，英特尔迟迟无法拿出高性能稳定商用的 5G 基带芯片，也给苹果核心业务 iPhone 施加了巨大压力。在整体利益的考虑下，去年 4 月苹果终于和高通达成多年期专利授权协议，一次性向高通支付了 47 亿美元的应付拖欠专利费，并在未来采购高通的 5G 基带芯片。

而在上个月，高通宣布已经和华为达成专利授权协议，华为向高通结清 2017 年以来至今的专利费用总计 18 亿美元。在与华为达成专利授权协议之后，高通已经与智能手机行业所有主流厂商都达成了专利协议。

在先后搞定苹果与华为两大巨头之后，高通此次赢得与 FTC 的反垄断诉讼，为 5G 时代继续维持此前专利授权模式扫清了最大的障碍。