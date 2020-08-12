“鱼虎”合并尾声纷争

“潮平两岸阔，风正一帆悬。”

虎牙 CEO 董荣杰在内部信中用一句诗表达了现阶段的心境，似乎在暗示虎牙直播接下来的航线已经明确，将乘风破浪前行。

就在前一晚，斗鱼宣布收到腾讯发出的不具约束力的初步建议书，建议斗鱼与虎牙以换股的方式进行合并。

虽然董荣杰在内部信中称公司董事会就合并一事尚未做出任何决定，将谨慎审阅和评估这一提议；斗鱼董事会也计划审查和评估这笔潜在交易。但作为虎牙和斗鱼的第一大股东，腾讯牵头双方合并的结局已经基本确定了。

此前，分析指出，斗鱼虎牙合并与否，关键在于腾讯。如今，腾讯态度明确，乐见其成，斗鱼、虎牙合并已箭在弦上。

不过，合并不等于终局，在新的竞争环境下，斗鱼、虎牙又如何合力守住腹地？同时，业务高度相似、差距逐渐缩小的斗鱼、虎牙又该如何在新公司中平衡、妥协？

你追我赶、相互胶着 “鱼虎”之争接近尾声？

本周以来，长年陷入游戏直播 “一哥之争”的斗鱼、虎牙先后发布 2020 年第二季度财报。

制图：新浪科技

过去的一个季度，斗鱼与虎牙的营收与净利润均呈增长态势，其中斗鱼总营收同比增长 33.9%，调整后的净利润同比增长 513.7%；而虎牙总营收同比增长 34.2%，净利润同比增长 106%。

制图：新浪科技

从平均月活跃用户数据来看，斗鱼 MAU 为 1.653 亿，同比增长 1.5%，扭转了上个季度下滑的态势。虎牙 MAU 为 1.685 亿，与去年同期的 1.439 亿相比增长 17.1%%。

值得注意的是，这是虎牙月活数首次反超斗鱼。

在移动端 MAU 上，虎牙为 7560 万，相比去年同期 5590 万增长 35.2%；相比之下，斗鱼为 5840 万，相比去年同期 5060 万增长 15.4%。在移动端月活增长上，虎牙增速一直高于斗鱼，且二季度虎牙移动端月活占比为 44.87%，强于斗鱼的 35.3%。虎牙在移动端优势明显，斗鱼在移动端的市场空间仍然有较大探索空间。

过去一季度，虎牙的平均付费用户数取得了较大增长，由 2019 年同期的 490 万增长为 620 万，增长 26.5%。而斗鱼 2020 年二季度付费用户数为 760 万，比去年同期 670 万，增长了 13.4%。

从营收结构来看，直播收入一直是直播平台的核心收入来源，近几年，直播平台也在不断探索多元化收入模式，不过对总营收的贡献不大。

虎牙此前持续深耕游戏直播领域，而斗鱼则一度加大体育娱乐化投入，偏向泛娱乐化发展。如今，虎牙营收结构相较于斗鱼略显单一，广告和其他收入接近 5%，相比之下，斗鱼为 7.5%，上一季度占比为 7.2%。

总结来看，虎牙营收、利润、MUA、移动端 MAU 四项核心数据均高于斗鱼，虎牙极力在内容生态方面拉开与竞争对手的差距。虎牙的运营能力和商业变现能力强于斗鱼，同时，斗鱼的用户体量和用户活跃度更胜一筹，在这几个方面，双方均也在努力赶超对方。

但可见的趋势是，斗鱼、虎牙二者数据越来越接近，业务高度相似、差距逐渐缩小。Q1 斗鱼全力追赶虎牙，总营收不断拉近，净利润超过虎牙，但是在 Q2 再次被虎牙追超，且虎牙 MAU 反超斗鱼。

如今，随着腾讯的加速组合，斗鱼、虎牙相互胶着的日子不会持续太久了。

合并加速，对行业意味着什么？

根据腾讯发出的不具约束力的初步建议书，虎牙或其附属公司将收购斗鱼每股已发行普通股（包括美国存托股代表的普通股），斗鱼的股东将获得约定数量的虎牙新发行的 A 类普通股，以换取他们各自的斗鱼股份。

同时，欢聚时代也宣布将所持 3000 万股虎牙 B 类普通股转让给腾讯，交易规模为 8.10 亿美元现金。

从目前披露的方案来看，斗鱼、虎牙以换股的方式合并，且以虎牙为主。分析认为，这意味着未来的公司主体显示是虎牙，斗鱼有可能会做退市处理，但并不意味着是虎牙吃掉斗鱼。

也有消息称，如果收购交易得以达成，斗鱼高管团队将成为新公司高管团队。对此，斗鱼方面称以公告为准。

根据双方的股价，截至 2020 年 8 月 11 日，虎牙的市值为 50.92 亿美元，斗鱼的市值为 44.42 亿元。合并之后，新公司 100 亿美金市值是目标。

当然，能否达到这一目标要看市场的反应和公司后续的业务表现，尤其是收入和成本的变化，主播成本能否明显降低等层面。

目前来看，斗鱼、虎牙的增长更多依赖于腾讯资源的加持。斗鱼、虎牙均在财报中重点强调了腾讯资源的重要性，这也成为二者未来增长的关键因素。

斗鱼层面，背靠大股东腾讯的游戏电竞版权资源，在直播大型电竞赛事、自制电竞赛事及活动、签约顶级电竞战队等方面具备天然优势。同时，借助腾讯游戏的 “大直播生态”，斗鱼平台和主播们能够获得更好的增量。

从虎牙来看，在内容方面，虎牙已经在多款腾讯游戏和产品中，接入了游戏直播的内容，预计未来几个季度还会接入更多游戏的内容。虎牙也尝试在腾讯的一些游戏里面，独家接入一键开播功能，用户在打游戏的过程中，随时可以启动一键开播，通过虎牙进行游戏直播。

技术方面，虎牙在大数据和人工智能方面借助了腾讯很多技术，来优化个性化推荐。

此外，在电竞赛事方面，无论是版权内容，还是商业化合作，以及新的用户体验方式改进方面，虎牙表示都会与腾讯等公司进行深度探讨。

腾讯资源为斗鱼、虎牙带来了利好和关键作用，分析认为两者合并可减小内耗。

但是，过度依靠腾讯的游戏版权资源，一定程度上也在降低平台的创新性。未来，如何向外创新，从外部寻找增量，来应对新的竞争环境，或许是斗鱼、虎牙在合并之后的最大挑战。

另一方面，腾讯牵头游戏直播领域的老大老二合并，一定程度上也意味着游戏直播行业到了天花板，从用户增长阶段变成利润增长了。

同时，随着腾讯行业话语权加重，天价的主播签约也不会再有了，游戏主播可能会越来越依赖于平台，议价能力相对降低。

“潮平两岸阔”或许只是暂时的

此前，董荣杰表达的态度是 “水到渠成，风来帆速”，等待时机成熟就会水到渠成，风吹来船速就会加快。

如今，直播行业在经历了上一阶段的大浪淘沙、头部玩家上市之后，行业潮水上涨，与堤岸齐平，江面更显宽阔，正是高挂船帆、顺风行船的好时机。

但合并不等于终局，新的竞争格局正在显现。

在第一季度，虎牙直播收入首次出现环比下滑的情况，环比下滑了 3.05%。虎牙财报中表示，出现环比下降的情况，主要是因为游戏直播市场涌现了一些新玩家，分走了虎牙的部分流量。这里的新玩家，包括了风头正猛的 B 站、快手，甚至字节跳动。

在此之前，B 站耗资 8 亿获得了英雄联盟 S 赛 3 年独播，独家签约从斗鱼出走的冯提莫。

B 站 2020 年 Q1 月均活跃用户 1.72 亿，移动端月均活跃用户 1.56 亿，同比增长分别为 70%、77%。在其营收及其构成中，游戏业务收入同比增长 32%至 11.5 亿元，占比 49.6%，接近一半。B 站的月均付费用户数增至 1340 万，同比快速提升 134%。

与此同时，快手也在快马加鞭从直播、短视频层面切入跑马圈地。

在 2020ChinaJoy 全球电竞大会上，快手游戏负责人唐宇煜首次披露月活用户数据：游戏直播月活突破 2.2 亿，游戏短视频月活超过 3 亿。。快手游戏负责人表示，快手游戏公会综合分成比例在一线平台中最高，未来将拿出 50 亿资金及千亿流量扶持游戏内容创作，同时计划携手百所高校助力电竞人才培养，打造开放共赢的游戏电竞生态。

可见，B 站和快手在游戏方面的投入决心之大，竞争力不容小觑。尤其是游戏赛事的独播版权问题。

董荣杰在此次财报电话会议上表示，也在与 B 站独播版权相关方面沟通虎牙分播的问题。

“那么好的赛事，我们还是希望能够拿下来。”他也表示，基于今年整体的情况，独播权对于虎牙的影响是可控的。

同时，或许是为了分散影响、降低风险，虎牙也在加大自办赛事、自制内容的投入。

董荣杰在谈到 B 站、快手的影响时还提到，短视频平台的主要优势可能还是在手游直播方面，但是虎牙历来在手游直播方面，在行业中的领先优势还是非常明显的。

不过，如今 B 站、快手，以及字节跳动凭借短视频占据了越来越多的用户时间，持续增加游戏直播新用户，提升付费能力，或为未来传统游戏直播平台带来强力冲击。

目前，虽然腾讯也是 B 站、快手的股东，但不具有话语权。在快速增长的游戏直播行业中，斗鱼、虎牙未来还需要借助腾讯之力，走出一条差异化发展路径，以应对外部激烈的竞争。