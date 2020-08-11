斗鱼二季度总营收突破 25 亿：连续六个季度盈利，单季毛利润破 5 亿

IT之家8月11日消息 斗鱼（NASDAQ:DOYU）8 月 10 日公布了 2020 年第二季度财务报告。

财报显示，斗鱼运营效率持续大幅提升，营收和利润再一次创造历史新高。第二季度斗鱼总营收达到 25.08 亿元，同比增长 33.9%；毛利润达到 5.23 亿元，同比增长 73.7%；非美国通用会计准则下实现净利润 3.23 亿元，同比增长 513.7%。



财报显示，第二季度斗鱼总付费用户数达到 760 万，同比增长 13.4%。付费率由去年同期的 4.1% 上升到 4.6%；季度平均每付费用户收益达到 306 元，同比增长 19.7%。

陈少杰在财报分析师会议上表示，第二季度，各个分区变现效率尤其游戏分区的变现能力得到持续的提高。本季度我们腰部主播的收入占比也连续 4 个季度提升，腰部主播的竞争力进一步增强。

在付费用户数、ARPPU 增长、品牌影响力提升等多重因素驱动下，斗鱼总营收从 2019 年同期的 18.73 亿元增至 25.08 亿元，增长了 33.9%。其中，直播收入从 2019 年同期的 17.08 亿元增至 23.20 亿元，增长了 35.8%。广告和其他收入从 2019 年同期的 1.64 亿元增至 1.88 亿元，增长 14.5%。

第二季度，斗鱼平台毛利润从 2019 年同期的 3.01 亿元增长 73.7%，达到 5.23 亿元，对应毛利率为 20.8%；非美国通用会计准则下，平台净利润为 3.23 亿元，同比增长高达 513.7%，对应净利率为 12.9%。

IT之家了解到，财报显示，第二季度斗鱼整体 MAU 为 1.65 亿；移动端 MAU 达到 5840 万，同比增长 15.4%。

第二季度，斗鱼也将国内主播挖掘培养、游戏内容运营等方面的模式成功复制到海外市场。斗鱼于去年 9 月联合日本三井物产推出了直播产品 Mildom，据 Abeam Consulting 日本游戏直播市场调查报告显示，Mildom 的人均月平均观看时长和人均月活跃天数均位居行业第一，MAU 位列行业前三。

据陈少杰透露，未来斗鱼会持续打造优质电竞内容，包括联合及自制多种形式的电竞赛事及相关游戏视频；积极布局及探索云游戏等新的商业模式；优化主播培养及招募体系，抓住爆款新游所带来的行业机会，进一步提升移动端流量、用户转化率及市场渗透率。

斗鱼预计 2020 年第三季度将继续保持增长，营收预计将达到 26.40 亿元至 26.80 亿元之间，同比增长在 42.1% 至 44.2% 之间。