遭专利巨魔起诉侵权 LTE 专利，苹果被判向 PanOptis 公司支付 5.06 亿美元

IT之家 8 月 12 日消息 美国德州联邦陪审团今天裁定，苹果需要向 PanOptis 支付 5.06 亿美元，因为其故意侵犯了与 4G LTE 技术相关的少数专利。

陪审团表示，苹果由于没能证明 PanOptis 的专利要求是无效的，因此下令其支付 5.06 亿美元的专利费。PanOptis 于 2019 年 2 月首次代表旗下五家无线公司向苹果发起诉讼，指控苹果侵犯了与 LTE 标准相关的七项专利。

根据 PanOptis 的说法，所有支持 LTE 的苹果产品，包括 iPhone、iPad 和 Apple Watch，都侵犯了其 LTE 专利。PanOptis 在去年要求陪审团审判时，曾要求 “以合理的专利费的形式”进行赔偿。

PanOptis 及其姊妹公司 Optis Wireless Technology、Optis Cellular Technology、Unwired Planet 和 Unwired Planet International 是持有专利并通过专利诉讼获得收入的非执业实体，也就是所谓的 “专利巨魔”。

就在 PanOptis 最初提起诉讼之前，苹果公司开始关闭其在德克萨斯州东区的所有门店，大概是为了避免该辖区的专利侵权诉讼，而该辖区是专利巨魔的最爱。PanOptis 的诉讼和陪审团审判在德克萨斯州东区进行。

IT之家了解到，苹果无疑会对今天的判决提出上诉。