美国各地频频收到神秘中国包裹，原来是电商卖家在刷单

美国农业部本周揭开了 “神秘中国种子”的迷底。他们虚惊一场。

这个夏天，美国近 30 个州的居民们陆续收到上百个神秘包裹。包裹的发件地址写着来自中国，上面还有中国邮政的邮戳，包裹里则大多是一小袋植物种子。

收到种子的居民则分散在美国各地，从东北部的新罕布什尔州到西北部的华盛顿州，从东南部的佛罗里达州到中部的艾奥瓦州。他们都感到莫名其妙：自己从未上网订购过这些东西，也不知道这些究竟是什么种子。

在新冠疫情期间，这些远渡重洋的神秘种子甚至在美国引发了无谓的恐慌：究竟是什么人，出于什么目的，从中国往美国寄出了这些种子？这些种子有没有病毒，会不会导致外来生物入侵？

在媒体报道之后，美国农业部以及各州农业部门赶紧发出警告，呼吁收到种子的居民主动向政府上缴，千万不要贸然栽种这些种子。密西西比州农业部门发布警告称，如果你收到中国寄来的种子，千万不要种植，也不要随意抛弃。蒙大拿州农业部门更是警告，未经检验的种子可能带有有害生物，可能会对本地生态造成危害。

各州农业部门都如临大敌，毕竟外来物种入侵是一件非常令人头疼的事情，肆虐美国中西部的风滚草（俄罗斯蓟）就是最好的反面教材。这种植物一百多年前从亚洲传到美国，结果以超级顽强的生命力占领了整个美国中西部的平原，不仅消耗了大量水分，导致土壤沙化，破坏了当地植被，更带来了火灾隐患。

然而，终究还是有人在好奇心的驱使下，在花园里栽下了他们收到的种子。种子很快就茁壮发芽，嫩苗长势还相当喜人，没多久就郁郁葱葱一大片。至少看起来，这些种子长出来的植物也没有什么异样。这个差点闯下大祸的冒失鬼也没有遭到惩罚。

随后，美国农业部的动植物卫生检查署对各地收集到的种子进行检验，至少确认了 14 种常见的花草植物，包括了薄荷、向日葵、薰衣草、迷迭香、芙蓉花，还有白菜、芥末、牵牛花等等。而且，美国农业部经过认真检验，并没有发现这些种子有什么问题，排除了外来物种入侵的可能，也没有病毒侵害的迹象。

那么，到底是谁匿名从地球另外一侧邮寄了几十包花草种子到美国各地呢？是为了传播善意，表达友谊吗？这一事件引起了美国政府的重视，美国农业部、联邦贸易委员会、美国海关和边境执法局以及各州农业部门随即展开了调查。

本周他们终于得出结论：这些种子包裹很可能是电商卖家的刷单包裹 Brushing scam。因为还有其他居民收到了神秘包裹，但里面却塞着乒乓球等乱七八糟的不值钱物品。

什么是刷单包裹？电商卖家为了刷单造假好评，会造出一些不存在的交易。为了通过电商平台的 “确认买家评论”验证，卖家也需要寄出一些装样子的包裹，然后用这些地址的用户名字上网刷好评。而这次的神秘包裹很可能是亚马逊上某个中国卖家的刷单副产品，卖家当然不会在这些包裹里面放有价值的东西，便宜的常见种子就成为了最佳的替代品。

这种刷单在亚马逊平台上并不少见，大量的商品五星评价标着是 “确认买家”，实际上都是假交易。近期美国也出现了大量不请自来的亚马逊包裹，消费者打开之后却发现是手电筒、首饰袋、手机套等各种五花八门的不值钱物品。

那么这些刷单买家从哪获得的姓名地址？当然是通过非法买来的用户资料，拿到了用户姓名和地址。美国消费者权益保护机构 BBB 因此发布警告，这些刷单假包裹侵犯到了消费者的隐私权，需要小心个人信息泄露造成的欺诈风险。BBB 建议消费者收到莫名其妙的包裹之后，尽快上网修改自己的密码，关注自己的信用记录。

虽然这次的神秘包裹种子并没有问题，但农业部门还是提醒居民不要大意，收到不明种子应该交给当地农业部门，不要轻易自行栽种。