央视曝光刷单兼职骗局：大学生、年轻人等成刷单类案件高危群体

IT之家 7 月 13 日消息 据央视新闻报道，最近曝光了刷单兼职骗局。

“正规平台，诚邀刷单，按条结算，轻松上手”“轻轻松松、动动手指，不用工作就能赚钱”...... 像这样的 “网络兼职”小广告在很多兼职群，空间，朋友圈里经常会看到。很多大学生、年轻人及无业群体成为此刷单类案件的高危群体，其实这些全部都是网络诈骗的骗局。

视频观看：点此链接。

黄女士下载了一款刷单 App，对具体的网店进行 “刷单”操作。按照 “刷单”规则，她需要先垫付订单的钱，完成一次 “刷单”任务，就能返还本金，并能挣到订单额 5%的佣金。

在刷了 3 单并成功赚取了佣金后，刷单 App 的客服告诉黄女士，由于她信用良好，可以开始进行福利单任务，每一单的佣金提高到 8%到 10%。黄女士为了拿回福利单的本金及佣金，一步步陷入了圈套，先后投入了 8 万多元，直到客服失联，她才发现自己被骗了。

此外，还有所谓的扫码刷单，一扫付款之后就被拉黑。

警方介绍，犯罪嫌疑人通常都是以高回报、工作轻松作为诱饵，称足不出户就可以每天赚取两三百元甚至三四百元，引诱一些工作相对没那么固定或者没有工作的年轻人，特别是在家里面带小孩的家庭主妇。

IT之家了解到，刷单通常的手段都是利用预先垫资、事后结算的方式欺骗垫资款。

北京师范大学法学院教授刘德良表示，就受害者一方来说，刷单作为一种非法的商业模式和营销行为，本身就是一种欺骗消费者行为，是一种违法行为，因此即使作为受害人，也很难获得社会公众的谅解。

而对于商家来说，刷单行为是一种虚假广告宣传和不正当竞争行为，侵害了消费者的知情权，违反了广告法、反不正当竞争法、电子商务法等法律。刘德良表示，这种行为一经发现，不仅承担民事责任行政责任，甚至还可能承担刑事责任，另外还要被列入诚信黑名单。