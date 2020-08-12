Steam 游戏节秋季版将于 10 月 7 日至 13 日举办，大量游戏提供试玩

IT之家 8 月 12 日消息 周三，Steam 商城发布公告称，Steam 游戏节秋季版确认将于 10 月 7 日至 13 日举办，活动形式与之前的 Steam 游戏节夏季版类似，将提供大量游戏的免费试玩，开发者访谈以及直播交流活动。

据悉，只要游戏的发行时间设置为 2020 年 10 月 13 日至 2021 年 5 月 1 日，则其试用版就有资格参加秋季版。此外，官方称，2021 年 Steam 游戏节的详情将很快公布。

各位开发者，大家好！

Steam 游戏节：秋季版将于 10 月 7 - 13 日推出，距离开放时间窗口，让各位加入活动的时间只有一周了！

Steam 游戏节是各位在发行游戏前，将自己的试用版向广大受众推出的大好机会。各位将可以选择参与使用额外的功能，包括现场流式传输及开发者问答，与我们在 Steam 游戏节：夏季版的做法非常相似。

只要游戏的发行时间设置为 2020 年 10 月 13 日至 2021 年 5 月 1 日，则其试用版就有资格参加秋季版。如果各位的游戏此次资格不符，请勿担心！ 我们很快会宣布 2021 年 Steam 游戏节的详情。

准备参加的方法如下：

1、开始准备自己的试用版。

2、务必搭建好自己游戏的商店页面，以便在选择加入前，页面已准备就绪。

3、在 8 月 19 - 26 日期间随时选择加入。

我们很快会推出更多详情。同时请做好准备，在 8 月 19 日周三（PT）至 8 月 26 日周三期间选择加入。

Steam 团队