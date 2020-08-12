火星直径大小的太阳黑子出现，潜在影响地球通信系统

北京时间 8 月 12 日消息，据国外媒体报道，目前，研究人员观测到太阳存在一个巨大黑子正在朝向地球，预计未来几天黑子体积将逐渐增大。

该区域被称为 AR2770，是一处与火星直径相当的 “主暗核”区域，其表面散布着许多陨坑大小的 “斑点”。当前太阳黑子正处于 25 太阳周期，这是最新 11 年电磁活动周期中的黑子，并观测到存在轻微耀斑裂纹。虽然 AR2770 区域还没有出现 “杀手级”太阳耀斑，但专家们正在密切关注，为可能影响地球电力系统运行的耀斑做好准备工作。

最新发现的太阳黑子是由业余天文学家马汀 · 怀斯（Martin Wise）在美国佛罗里达州特伦顿市观测的，他说：“我的太阳望远镜很容易瞄准这个太阳黑子。”据悉，他使用一个 8 英寸直径的放大镜片捕捉该图像。

据太空气象报告称，太阳 AR2770 区域释放一系列 B 级耀斑，这是最低等级的太阳耀斑，这是发射穿透地球大气层的次级电离波。然而，这个黑子正在逐渐增大，未来几天活跃性可能增大，可能产生更强烈的太阳耀斑。

美国宇航局称，太阳耀斑是黑子附近磁场线缠绕、交叉或者重组引起的能量突然爆发事件。预测太阳活动性可能会保护太空轨道的宇航员，以及避免人造卫星遭受破坏。

今年 6 月份，英国华威大学科学家研制一种新型太阳时钟，它可以更好地计算太阳活动开启和关闭时间。该研究报告第一作者桑德拉 · 查普曼（Sandra Chapman）教授说：“太阳活动大事件可能随时发生，但更有可能发生在太阳活动高峰期。通过对观测数据清晰排序，我们发现地球过去 150 年的地磁活动，只有很少一部分发生在这种平静环境中。”

评估未来太阳超级风暴发生风险的能力对于太空气象敏感的空基、陆基技术至关重要，例如：人造卫星、通信系统、电力分配和航空飞行等。

如果我们掌握一个对太空气象敏感的预测系统，就能知晓未来发生太空气象大事件的概率，知道我们什么时候处于太阳活动平静期，这样便于从事太空设备维护等活动。

研究小组使用过去 200 年的太阳黑子观测数据综合分析，并将太阳 18 个太阳周期的活动性绘制成标准化的 11 年太阳活动周期，太阳每 11 年开始一次新的周期，在周期的一半，太阳活动增加，产生更多的耀斑和辐射，所有这些都可以通过太阳黑子进行测量。

研究小组利用自 1818 年以来每天的黑子数量记录绘制出太阳活动图，从而可以精确计算太阳活动的开启和关闭时间。一旦由太阳黑子的观测构建了时钟，就可以对太阳活动和太空气象观测进行排序。

查普曼说：“科学家毕生都在努力解读‘自然之书’，有时我们会制造新的方式转换数据，那些看起来凌乱复杂的事物会突然变得简单漂亮，我们的太阳时钟首次清晰地揭晓太阳活动开启和关闭时间，能区分太空气象平静和活跃时间间隔。”