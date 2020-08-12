【IT之家开箱】小米 10 至尊纪念版IT之家定制款开箱图赏

IT之家8月12日消息 昨日晚间，雷军正式发布了小米 10 至尊纪念版手机，搭载骁龙 865 处理器，支持 120W 有线秒充，共有透明版、亮银版与陶瓷黑三个版本。

IT之家现已拿到小米 10 至尊纪念版IT之家定制款手机，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

第一部分：开箱

第二部分：手机

小米 10 至尊纪念版采用高端设计语言，致敬小米十年经典设计，亮银版拥有镜面效果。

这款小米 10 至尊纪念版IT之家定制款背面还有IT之家的 Logo。

小米 10 至尊纪念版正面是一块 120Hz 流速屏，支持真 10 亿色（10bit）与更精准的自动亮度。

小米 10 至尊纪念版还配备立体声双扬声器，带来了更好的影音体验。

小米 10 至尊纪念版背面则配备了等效 10 倍光学变焦的长焦镜头和 1/1.32 超大底主摄。其主摄搭载了定制的 1/1.32”超大感光元件，拥有两项专业相机微光技术。120mm 超长焦镜头等效 10 倍光学变焦，支持光学、数字、AI 三重防抖。

此外，小米 10 至尊纪念版还搭载了骁龙 865 处理器，支持大尺寸 VC 液冷、石墨烯、多层石墨散热，配备 8 个温度传感器。

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