特斯拉柏林超级工厂有 3 栋建筑正在施工，大量预制件已进场

8 月 10 日消息，据国外媒体报道，科技巨头们的标志性建筑，是近几年无人机爱好者光顾的目标，在苹果投资 50 亿美元的新总部建成之前，无人机爱好者就曾多次光顾，通过航拍图片和视频向外界展示工厂的建设进展。



苹果的新总部已建成并投入运营多年，无人机爱好者们现在也有了新的目标，他们盯上了在电动汽车方面成就显著、并在全球多地建设超级工厂的特斯拉，去年确定、今年动工的柏林超级工厂就已多次被无人机爱好者们光顾，近日又公布了一段航拍视频。

从外媒的报道来看，新公布的特斯拉柏林超级工厂航拍视频，时长接近 13 分钟，工厂的大部分区域都有入境，正在施工的区域则是重点拍摄。

在新公布的航拍视频中，柏林超级工厂有 3 栋建筑正在施工，处在中间区域的一栋略高一些，看起来是一栋 3 层的建筑，混凝土立柱大部分已经竖起，横梁已经显示出了 3 层的雏形，此前组装的 4 台塔吊，全部在这一栋建筑的四周，施工仍在进行中，现场还有多台起重机。

两栋稍低的建筑中，更早开始施工的一栋，已经开始了屋顶的施工，就竖起的立柱来看，一半的屋顶结构已经成型，施工也还在进行中，地上堆放有屋顶构件，有 4 台大型起重机在施工。

另一栋稍低的建筑，目前还处在混凝土立柱的施工阶段，还未开始屋顶结构的施工，就竖起的混凝土立柱范围而言，这一栋建筑的占地面积，较另外两栋都要大。

但就已经完成土地平整的区域来说，特斯拉柏林超级工厂目前正在建设的区域，还只是整个场地中的一部分，大部分的区域还未开始地面建筑的施工。

由于特斯拉柏林超级工厂目前仍处在施工阶段，因而现场也就有大量的建筑材料，这一次的航拍视频也有涉及，两片区域堆放有施工的砂石。

特斯拉 CEO 马斯克此前在社交媒体上已经透露，柏林超级工厂采用的是预制施工法，搭建工厂的混凝土柱和混凝土板，都是在其他区域完成预制，在通过铁路运送到工厂，航拍视频中也出现了大量的混凝柱和混凝土板，还有一列运送这些预制件的火车，多台起重机正在卸货。