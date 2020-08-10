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特斯拉斥资近 1 亿美元为其德州超级工厂买地

2020/8/10 19:01:07 来源：TechWeb 作者：小狐狸 责编：骑士
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8 月 10 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉花了近 1 亿美元在奥斯汀买下了一块土地，以建造其德州超级工厂。

上个月，特斯拉 CEO 马斯克表示，特斯拉的下一座超级工厂将建在德州奥斯汀。该工厂将是特斯拉继内华达州超级工厂、纽约超级工厂、上海超级工厂和柏林超级工厂之后的第五家工厂，也将是继弗里蒙特工厂、上海工厂和柏林工厂之后的第四家汽车组装工厂。

据悉，该工厂占地约 2000 英亩，是该公司迄今为止面积最大的地产，距离奥斯汀机场约 5 分钟路程，距离奥斯汀市中心约 15 分钟。

此前，特斯拉曾以 9.73 亿元（约合 1.4 亿美元）的价格在中国购买了一块 214 英亩的土地，以建造其上海超级工厂。此外，该公司还以约 4800 万美元的价格在德国购买了一块 740 英亩的土地，以建造其柏林超级工厂。

据报道，特斯拉在奥斯汀买下的这块土地的原有方是 Martin Marietta 旗下子公司 TXI Operations LP。TXI Operations LP 透露，它以 9700 万美元的价格出售了这块土地。

据悉，特斯拉的德州超级工厂目前已开始动工建设，并且已开始招人。官网公布的招聘信息显示，该公司正在招聘包括建筑安全经理、建筑安全专家、结构工程师、安全经理、施工负责人等多个与工厂建设有关的岗位。

马斯克表示，该工厂除了生产其电动皮卡 Cybertruck 外，还将为东海岸的客户生产 Model Y 跨界车。

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关键词：特斯拉

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