小米十周年，雷军打了一张情怀牌

雷军一直是一个有情怀的人。

否则，他不会在金山刚上市没多久，就辞去了金山 CEO 的职务，离开自己干了 17 年的公司，选择再次出发，重新创业，这才有了最初一碗滚烫的小米粥，沸腾了十年的话题。

否则，他不会选择在小米上市前夕，就选择回母校武汉大学举办一次发布会，并且公布小米每年整体硬件业务（包括手机及 IOT 和生活消费产品）的综合税后净利率不超过 5%，接着以高性价比自居。

否则，他不会在小米十周年演讲上，以回顾小米创业十年的战绩为主，每个阶段，每一次胜利，都总结出一句带有 “雷式情怀”金句。

雷军的情怀，几乎是出现在他事业中每一个重要的节点，并且每一次这种 “雷式情怀”的贩卖，都有人欢呼，有人买单。

昨天，小米科技园十分热闹，从入口到十周年的会场，布满了一扇扇门，每一扇门上都写着一个年份，是小米曾经走过的年份。而每一个年份下，都有穿着小米十周年纪念衫的工作人员独自或组团拍着照，每一块印有 “一往无前”的展板前，都有米粉激动地想要把自己和展布上的雷军尽收到相机之中。

而在演讲会现场，在从雷军小步跑上舞台，到三个小时后正式退场，场下的 500 人多次沸腾，掌声绵延不断。“小米生日快乐”、“小米，我爱你”在演讲会现场有人高呼，在线上直播，有人刷屏。

这些掌声和鼓励，雷军在意，却也不在意。

现场的雷军在意，面对欢呼，微微一笑，表示自己接受到了，接着有条不紊的继续演讲，回顾着过往。但处在小米十字路口的雷军，并不在意，一如同曾经的他面对大众的质疑、嘲笑和讥讽，他仍旧拿出这种情怀，不断推出 “王炸”的新品，造自己做出的关于推动互联网科技发展的梦。

“下一个十年，小米将成为一条蜿蜒奔涌的场合，流过全球每个人的美好生活，奔向所有人向往的星辰大海。”终于，雷军对自己情怀的终结，感动到了自己，也感动到了所有在现场、不在现场的米粉们。

小米的每段过往，都浓缩成一句话

在小米十周年演讲会会场，雷军分了上下两场。上半场为十周年演讲，下半场为十周年新品献礼。

演讲出场的时候，雷军穿了一身亮白的衬衫搭配了一条浅色的牛仔裤。

雷军回顾了小米十年的过往，而这每一段过往，都被雷军浓缩成了一句话，用以怀念，予以抒怀。

从金山出来，没有任何做硬件经历的雷军，为什么会选择做手机？

“做全球最好的手机，只卖一半的价钱，让每个人都买得起。”这是雷军的回答。

的确，在当时中国的手机市场，还是被国际巨头把持，手机贵的离谱，而国产机却因为没有一个良好的竞争，品牌杂乱无章，甚至随便一款山寨机被贴上一个牌子就拿出来卖，“国产山寨机”成了国产机的代名词。

这成了小米的起点，也是初心。

有了想法的雷军，开始了组建 “小米复仇者联盟”的道路，雷军用 “三十次顾茅庐而不是三顾茅庐”的精神，用了大半年的时间，召集起了最初的小米团队。

软件起家的雷军，在做手机的道路上，坚持从互联网思维出发，选择了从手机软件入手。就这样，MIUI 第一版熬了两个月，被当时的小米团队熬出来了，还召集了 100 个用户试用，为了感谢第一批用于尝试 MIUI 系统的用户，雷军还把他们的名字做成手机的启动界面。

“互联网七字诀：专注、极致、口碑、快。”小米用第一代 MIUI 系统的口碑，开始积累原始米粉。

有了软件的雷军，开始琢磨硬件生产的事情。

小米最初的硬件团队，来自于摩托罗拉。在雷军看来，有了最好的硬件团队，也要有最好的供应链。拿下夏普的屏幕，是雷军讲的最多的供应链案例。没有夏普高层的联系方式，就去通过朋友找；没有夏普的回应，就是冒着核辐射的危险也要过去见面聊。

直到第一部手机卖到缺货，被质疑 “饥饿营销”，雷军才意识到，此前的梦想落地了，成了现实。顺便带来了一个好消息，小米火了。

小米火了，但是国内的手机产业链仍旧是死水微澜。雷军的情怀开始发挥作用，小米火了，国产品牌也得起来，国内的产业链也要带动起来。于是，红米诞生，用国内产业链做出来的 “国民手机”也火了。

“没有任何成功是不冒风险的，直面风险，豁出去干。”直到现在，已经年过半百的雷军还是一样没有改变，豁出去干。

小米的成长并不是一帆风顺的，烦恼随着小米的火热而来。

2013 年，雷军私下和董明珠打了一块钱的赌，董明珠转身对大众公布，这个赌约值 10 亿：五年内，小米的营收能不能超过格力？

这一次雷军正面回应了与董明珠的赌约，“这是我干的一件蠢事，董明珠的确赢了。”归咎原因，雷军表示，伴随着小米的火热程度还有膨胀的信心。

但赌约结束的第二年，小米在营收上以 2060 亿力压格力 1982 亿营收，小米赢了格力，但雷军没有赢董明珠。

在和董明珠十亿赌约的背后，小米经历过一段营收飞涨阶段，但也曾有过危机。2016 年的小米，营收一改快速增长态势，销量下滑，小米跌落谷底。

但好在，15 年的危机，让雷军重新提高警惕，直接接管了一线的手机部门。2016 年，小米 MIX 发布，是全球首款全面屏手机，也拉开了手机全面屏时代。

全面屏手机，就是小米第一个 “王炸”，也正因如此，小米也一改颓势，直冲云霄。雷军回忆起全面屏诞生背后的故事称，这是小米工程师文化的成果，创新和探索，是小米工程师的主打标签。

“创新决定我们飞得有多高，质量决定我们走的有多远。”雷军总结到，谈及质量的话题，雷军直接甩出了小米荣获 “中国质量协会质量技术奖”一等奖的证据。

国内市场一涨再涨的小米，也迈向了国际。在回忆起小米迈向国际的步伐时，雷军谈到在 2015 年在印度发布的旗舰机卖不动了，十亿的库存量足以让小米国际化道路分崩离析。

小米 “国际救火队”由此诞生，团队 3 个人跑了五六十个国家，最终消化掉了这批十亿的库存量，也打开了小米国际化进程的新大门。

雷军回忆终结到此次事件为，塞翁失马，焉知非福？“成功往往不是规划出来的，危机时你想不到的机会。”

小米上市、宣布小米硬件综合净利率不超过 5%、搬家到小米科技园这三件事情被雷军视为小米的高光时刻，而小米一往无前的勇气，是雷军最大的情怀贩卖机，米粉为小米的高光时刻欢呼，也为雷军的一往无前致敬。

演讲到最后的雷军哽咽了，现场又或是线上的米粉也哽咽了，这一次，雷军将情怀推向了极致。

雷军情怀背后是焦虑

后半场的雷军，一改前半场明丽的穿衣风格，一身小米十周年黑色纪念服搭配深色牛仔裤，一口气发布了三款 “超大杯”产品。

小米 10 至尊纪念版、红米 K30 至尊纪念版和小米透明电视。而在这三款新品中，最令人沸腾的是，小米透明电视的发布。

小米透明电视，采用的是透明 OLED 材质，屏幕厚度仅为 5.7mm。在现场，记者看到，除了底座和边缘是黑色实体外，中间的屏幕和透明玻璃无异。

雷军在介绍透明电视时，在背后放了几盆花，从正面看去，清晰可见。一只灵动的蝴蝶在电视屏幕中翩然而至，惊艳无比。

和小米 MIX 是全球首款全面屏手机一样，小米透明电视也是全球首款量产的带有透明显示屏的电视。雷军将该款电视称为 “黑科技”，因此，在高难技术背景之后，价格也超出常理，小米将这款电视定价在 49999 元。高价的定位，必然与小米产品亲民的定位背道而驰，但或许，销量并不是雷军所看重，透明电视背后对电视的重新定义，改变传统智能硬件，探索未来科技才是雷军的最终目的。

布局高端电视，接入 IoT 其实是小米一直在做的事情。其实，早在 2013 年，小米就开始布局 IOT 生态，至今，已投资企业 300 余家，其中 18 家已上市，形成了庞大的小米生态链。

布局生态链的背后，是小米增速放缓的焦虑。2017 年，中国智能机市场结束了长达 8 年的增长，2018 年又同比下降了 10.5%，通盘体量明显萎缩。中国智能机的黄金时代宣告结束，随之而来的是，机厂位次的重调。小米市场份额被华为、vivo 瓜分走了一部分，地位下跌。

到 2018 年底，华为份额占比达 27%，小米仅占比 13%。此外，一直把自己标榜为互联网企业的小米，在上市之后，股价并没有达到互联网股票享有的估值。

到 2019 年初，小米提出 “手机 + AIoT”的战略。和手机逐渐趋于平稳增长的态势不同的是，小米在 IoT 上推出的电视、手环空气净化器、扫地机器人等多款产品的销量都达到了行业第一。

此次，小米在十周年也推出了小米妙想功能，进一步加速了在 IoT 领域的探索。

小米妙想功能，可以让手机、笔记本电脑、电视机、智能音箱、手表等设备进行互联。

实际落实到各个场景中，小米妙想功能可以使手机屏幕 “一碰”就投影到笔记本上，手机音乐 “一碰”即可在音箱上播放，而视频通话也可以 “一碰”投射到有屏智能音箱上。此外，手表也可以控制手机进行拍照，电视也可以与手机互联提供更沉浸的影音体验。

IoT 是最近几年火起来的词，也是万众期待的蓝海所在。尽管如此，现阶段的 IoT 仍旧处于生态培育阶段。在 IoT 的布局上，小米已经走在的前面，但小米的 IoT 的收入也是来自于各种硬件的销售，万物互联还只是存在美好的愿景之中。

在 AI 财经社报道中提到，手机行业人士分析到，“什么东西能替代手机，目前没有看到。虽然我们看到小米手机在小米的比重在下降，但没有看到哪个业务就是未来的东西。”或许，小米需要把时间再拉长一些，才会看到新现金流业务的出现。

透明电视机的推出，接入 IoT 生态家庭超过 5599 万家，对于雷军来说，类似这样的业务多元化，只是小米在面对缓慢增长态势中寻求新增长的路线之一。

就像雷军在演讲最后谈到的 “再次创业”策略一般，面对新的竞争格局，面对快速增长背后跌落增速神坛的小米，雷军一行人还得拿出重新创业的热情，豁出去干，或许小米下个十年，真的如同雷军最后的愿景一般，带着所有人奔向向往的星辰大海。