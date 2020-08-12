【IT之家评测室】惠普光影精灵 6 锐龙版上手体验：生产力和游戏娱乐兼备的全能本

暑假过半，国内的游戏本厂商为了争夺学生市场，一直是动作不断。正巧今年 AMD 移动平台爆红，锐龙芯的笔记本也如雨后春笋般迅速增长。之前我们已经评测了几款搭载锐龙处理器的游戏本和轻薄本，现在IT之家又拿到了来自惠普的光影精灵 6 锐龙版，它拥有锐龙 7 4800H + GTX1650Ti 的全新组合，价格也比之前更加亲民，主流电商平台的活动价格目前只要 5799 元。这台电脑的表现究竟如何，就让我们一起来看看吧。

外观与设计

惠普光影精灵 6 锐龙版上手的第一感觉就是它的模具与前代光影精灵 5 锐龙版保持一致。A 面的机身线条相比酷睿版有所收敛，酷睿版边缘部分的三边斜切设计改成了不太明显的弧度处理，因为我们手里的配色是京东在售的银白色版本，中间 Logo 的颜色也同样为低调的银色。A 面依旧延续了哑光磨砂类肤材质，整个视觉上看起来非常传统和低调。

只有转轴部分的斜切线条稍微能够看出一点游戏本的影子。实际上，惠普对于光影精灵 6 锐龙版的定位有些偏全能本而非游戏本，这样的处理也在情理之中。

在身材方面，光影精灵 6 锐龙版的三围分别是 357.96 x 239.7 x 23.5 mm，裸机重量则是 2.37kg，作为一台游戏本来说中规中矩，但是如果作为一台全能本我们希望它能够做的再轻薄一些。

好在它的电源适配器体积较小，也不是很重。

掀开 A 面，屏幕可以轻松地单手开合，最大开合角度为 150 度，由于 A、B 面的转轴部分在展开后和 C、D 面形成了一个梯形的「缺口」，所以屏幕看起来会有一丝「悬浮」的感觉。光影精灵 6 锐龙版拥有一块 15.6 英寸的 IPS 雾面屏，左右两侧同为 7.84mm 的微边框。

顶部居中的位置是摄像头、麦克风以及两个传感器。

底部边框部分印有一个白色的 HP Logo。

我们手上的这台光影精灵 6 锐龙版是 60Hz 屏幕刷新率，而顶配版还提供了高达 144Hz 的屏幕刷新率。通过 AIDA64 查看，这块屏幕的型号为 NCP0040，仔细一查发现这块屏幕的生产商为龙腾光电。

而具体的参数方面，它的分辨率为 1920x1080 FHD，141ppi、272nit 亮度、72% 的 NTSC 色域以及 1340:1 的对比度。

接着看到 C 面，顶部那排错落有致的菱形扬声器格栅设计是它最与众不同的地方。这组扬声器经过了 Bang & Olufsen 的认证和专业调校，音量足且声音细节丰富，当播放游戏跟视频时，将手放到扬声器的格栅开孔上，还能感受到音腔的震动。当然，这台机器在系统中也内置了 B&O Audio Control 软件，可以单独调节外放音量、系统音量和立体声音量，还提供了多种音效均衡器预设和自定义选项。录音上还支持人声降噪和多个语音识别等功能。

光影精灵 6 锐龙版的电源键设计也比较特殊，本身采用细长并带有白色 LED 灯的样式，而且放在了左上角的位置，这在笔记本上不是很常见。

键盘部分采用了 87 键配列，也是典型的下沉式 + 巧克力键帽设计，毫无疑问这种布局更倾向于生产力和更多使用场景，稍微遗憾的是方向键部分并非全尺寸设计，上下方向键只有半键面积。在打字手感上，键帽间距和键程都比较适中，按键回弹清脆，键帽四周部分均做了白色涂装处理，配合键盘自带的二级背光和白色的键盘字母，弱光环境下的辨识度很强。

而在触控板方面，整个形状有些扁长，也不是居中设计，应该是考虑到相对 68 键甚至更少的配列，触控板大多和空格键看齐，实际使用上问题不大。触控板表面采用了和外壳相同的磨砂类肤材质，按压反馈干脆，按压时 C 面会出现一些变形。其实，作为一台游戏本却没有 RGB 多少有点可惜，但对于那些不喜欢 RGB 元素的消费者来说，相对低调的外观和灯效反而是一种优势。喜欢其他颜色灯效的朋友，光影精灵 6 锐龙版还提供了紫色和绿色两种配色可选，对应的键盘灯也是紫色或者绿色的。

侧边接口方面，光影精灵 6 锐龙版的左侧转轴部分是电源接口，这点要给个好评，紧挨着的是一个 USB3.1 Gen1 的 Type-A 接口（支持关机充电）。

右侧分别为 HDMI 接口、USB3.1 Gen1 Type-A 接口、RJ45 网线接口、USB3.1 Gen2 Type-C 接口（支持视频输出及关机充电）、耳麦接口以及全尺寸的 SD 读卡器。C、D 面的转轴下方是一条长的散热出风口。

最后是 D 面，光影精灵 6 锐龙版的 D 面线条感是最强的，左右两侧都是线条硬朗的大切角。其他元素方面倒是十分简约，外露螺丝只有 7 颗。顶部是一条细长的橡胶脚垫，再下方是规整的长条形进气孔，底部还有两个脚垫以及 3C 认证标识等。总体来说，光影精灵 6 锐龙版的外观是比较低调甚至有点商务的，只有机身线条上可以看出一些游戏本的影子，所以其定位比较偏向全能的性能本而非游戏本。

配置与性能

接着我们来看一下这台光影精灵 6 锐龙版的配置：

处理器：锐龙 7 4800H

显卡：NVIDIA Geforce GTX1650Ti，4GB GDDR6 显存

内存：8GB DDR4 3200MHz，双通道

硬盘：512GB M.2 NVMe SSD

电池：52Wh 容量，适配器输出功率 150W

需要注意的是，今年的光影精灵 6 锐龙版预装了一个惠普游戏控制中心的 App，这个应用在 5 代的时候还只是在暗影精灵系列中出现，随着 6 代的更新，惠普光影精领全系也已经预装了这款软件。目前，光影精灵所搭载的控制中心中有一些基本的系统核心监测、游戏串流、网络助推器等功能，暂时没有提供性能模式调节选项，也没有显卡直连输出模式。期待这些高阶的功能可以逐渐下放到光影精灵这个系列中。

而且光影精灵系列的老用户也知道，在另一个 HP CoolSense 的软件中，惠普也只提供了一个非常简单的开关，并没有类似强冷模式的设定。所以接下来的硬件跑分和游戏测试环节，我们只是打开 CoolSence 开关，然后将电源设置为最佳性能，并且把 NVIDIA 显卡驱动更新为 451.48 进行测试，测试的系统版本号为 Win10 1909，BIOS 版本号为 AMI F.10，如果大家拿到手最终的结果不太一样，可以看看上面的这些版本和设置是否相符。测试时室温为 24 摄氏度。

首先是 CPU 的部分，光影精灵 6 锐龙版搭载的锐龙 7 4800H 这颗 8 核心 16 线程的 CPU 关注度极高，大家对它的性能也有一定的了解。在 CineBench R15 的测试中，这颗 U 单核成绩为 187 分，多核成绩为 1761 分，属于锐龙 7 4800H 的正常水平。但与IT之家测试的最好成绩单核 190 分，多核 1912 分相比，多线程还有小幅差距。

而在 R20 的测试中，单核成绩 479 分，多核成绩 3914 分，表现更加稳健。

而在国际象棋部分的测试中，光影精灵 6 锐龙版的单线程得分 3422 分，多线程得分 28649 分，IT之家历史最好成绩为 3429 分和 30640 分，看到这里你们可能发现了，这台电脑的单核性能表现出色，但多线程的调度还是要差那么一点。

再来看看 GPU 部分，光影精灵 6 锐龙版采用了一块 GTX1650Ti 显卡，它的定位在性能本和游戏本的独显上算是基础入门级的，当然比轻薄本上的 MX 系列独显可就好太多了。在产品规格方面，GTX1650Ti 采用了 1024 个流处理器，基础频率为 1350MHz，显存升级到了 GDDR6，显存大小还是 4GB，我们先看一下实际的跑分情况。

在 3D Mark 的 Time SPY 基准测试中，光影精灵 6 锐龙版的总分为 3955 分，其中图形分数为 3684 分，相比 GTX1650 略微提升，但并不明显。

而在 Fire Strike 基准测试中，其总分达到了 8787 分，其中图形分数为 10207 分，那这个水平在同型号中算是不错的。不过跑分数据只能作为参考，实际的性能还是要通过游戏进行测试。

IT之家这些选取了两款具有代表性的游戏，第一款是绝地求生。在游戏设置中选择高画质之后，我们测试了多个场景的帧数，例如跳伞场景在 90 帧附近；

搜索及对战场景是 88-83 帧左右；

毒圈里会掉到 75 帧附近；

而最吃性能的是驾驶状态，平均在 66 帧左右，但整体游戏过程中没有卡顿和掉帧的情况。游戏中键盘和腕托区域的表面温度也控制的不错，左侧 WASD 区域及附近最高只有 34 度，右侧靠上的位置最高会达到 41.2 度，但方向键和腕托部分最高也都在 35 度以下。

另一款游戏是古墓丽影：暗影，尽管 GTX1650 没有光线追踪和 Tensor Core 等混合精度计算功能，无法体验最高的画质和特效。但是在预设高特效下，运行其自带的 BenchMark 基准测试，还是可以保持 56 的平均帧数，流畅玩耍问题也不是很大。有了 GTX1650Ti，光影精灵 6 锐龙版基本上可以流畅运行市面上多数主流的网络游戏和单机游戏，只是不可避免要牺牲掉一些画质和画面效果。而它在生产力及影音娱乐方面，将发挥更大的作用。

那既然光影精灵 6 锐龙版的定位是全能本，我们也测试了一下它的 4K 视频渲染性能，看看这颗 8 核 16 线程的锐龙 7 4800H 在生产力方面的表现如何。测试素材选择IT之家往期视频的 4K 原片素材，测试之前我们开启剪辑软件 Adobe Premiere Pro 中的 CUDA GPU 加速功能，在浏览和拖动时间轴时，没有遇到卡顿的情况，说明 GTX1650Ti 的显卡应付剪辑绰绰有余。而在渲染过程中，我们使用 Win10 自带的秒表进行计时，可以看到这段 7 分 30 秒的 4K 视频渲染总时长为 4 分 52 秒。我们又用另一台 i7-10875H 且显卡、内存相同的笔记本渲染同样一段视频，总时长为 5 分 22 秒，前者足足快了 30 秒，这还是在单通道内存的情况下，如果使用双通道，相信光影精灵 6 锐龙版会有更好的表现。另外，在渲染过程中，它的 CPU 主频保持在 3.8GHz 左右，内存和 GPU 的利用率分别达到 74% 和 52%，CPU 温度在 75 度左右，GPU 温度则是 68 度，性能释放表现尚可。

硬盘与内存

接着我们再来看看它的硬盘和内存表现。首先硬盘方面，通过 CrystalDiskinfo 查看，这台光影精灵 6 锐龙版的硬盘型号为 WD PC SN720、容量为 512GB，也就是来自西部数据的 512GB SN720 SSD，这款可是去年西部数据的明星产品，速度和性能都非常不错。

那我们接着用 CrystalDiskMark 进行跑分，可以看到 8 线程 1 阵列和 1 线程 1 阵列的读取速度都非常优秀，写入速度稍弱一些，但整体完全能够满足日常需求。

而内存方面，我们使用 ADIA64 自带的内存与缓存测试，下面信息区显示我们手上的这台是单通道 8GB DDR4-3200MHz 的内存，读写速度和缓存速度均在预期范围，不过考虑到 AMD 平台的处理器对高频内存的依赖较大，双通道的性能提升也不可小觑，如果有更高的性能追求建议购买 144Hz 屏幕的高配版，或者到手再自行加装一条内存，组成双通道。

散热与功耗

最后是功耗和散热测试。首先我们来看一下它的内部结构，揭开 D 面之后可以看到，光影精灵 6 锐龙版采用了双风扇双热管的设计，风扇右侧是一个 SATA 口的硬盘位，中间靠左的位置是一个 intel AX200 网卡。

下半部的左侧是双通道的内存插槽，我们拿到的版本只有一条内存，另一个插槽是空的，旁边就是西数的 SN720，再右侧是 52Wh 的电池。

那实际的烤机测试上，我们在室温 24 度的情况下分别进行了单烤和双烤测试。首先是 30 分钟单烤 FPU，HP CoolSense 默认打开，CPU 最高温度 97.3 度，平均温度 85 度，前 8 分钟频率在 4.0GHz 左右，之后下降并稳定在 3.2GHz，CPU 功耗稳定在满血的 45W。

随后同时双烤 30 分钟的 FPU 和 GPU，CPU 最高温度 98.9 度，稳定在 84 度，这次只有前 2 分多钟是满血 45W 功耗，之后下降且稳定在 30W，主频则由 4.0GHz 下降到 2.8GHz。GPU 部分稳定在 67 度，此时的频率在 1250MHz-1300MHz，功耗为 48W。那其实这样的表现不算完美，但也没什么大的毛病。

总结

其实在这个价位段上，惠普光影精灵 6 锐龙版为用户提供了更多的选择空间。它既不像只有锐龙标压处理器的轻薄本那样，图形性能比较掣肘，也不像纯游戏本那样采用非常激进的堆料。这台电脑希望打造一个兼顾生产力和游戏的平衡产品，让用户在多种场景下都能轻松应对。毫无疑问，惠普光影精灵 6 锐龙版针对的就是学生群体，它的 CPU 调校略显保守但性能依旧强大，GPU 够玩主流游戏，散热表现中规中矩，而其他方面的硬件虽然有些取舍，但没有偷工减料。那相对而言，我其实更推荐大家选购高配版，不仅刷新率提升到 144Hz，显卡换成了性能更加强大的 GTX1660Ti Max-Q，内存也提升到 16GB 双通道，上手即用。如果对性能追求更极致的用户，可以去选择更高阶的暗影精灵系列。