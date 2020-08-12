天府通 - 华为 NFC 上线，年内实现与小米、OPPO 等合作

IT之家 8 月 12 日消息 成都天府通官方微信公众号发布消息，天府通 - 华为 NFC 上线，8 月 12 日 11 点起在线送 10000 份 0 元开卡券，8 月 13 日 11 点起，送 10000 份 9.98 元开卡券（具体方式见成都天府通官方微信公众号），8 月 31 日前通过天府通 App 或华为钱包开卡都可以享受开卡费 8 折优惠。

天府通 - 华为 NFC 是指，通过华为手机的 NFC（近场通信 Near Field Communication）模块来实现天府通应用功能，相当于手机里的一张天府通虚拟卡。通过天府通 APP 或华为钱包 APP 开通该功能的用户，在乘坐公交、地铁时，只需将手机靠近闸机感应区 “滴”一下，即可快速过闸。该功能在手机息屏时也可使用，不受网络质量的限制。按照成都市公交票制相关规定，天府通 - 华为 NFC 享公交、地铁电子钱包 9 折优惠。

IT之家了解到，天府通公司相关负责人表示，天府通力争年内实现与小米、OPPO 等主流手机厂商的合作，不断满足用户通过 NFC 手机支付搭乘公共交通的出行需求。

1、如何开通天府通 - 华为 NFC？

1）在天府通 App 点击 “手机天府通卡”；

2）点击天府通 - 华为 NFC 下方的 “立即开通”；

3）选择金额后点击 “确认开卡充值”；

4）点击 “立即付款”，开卡完成。

2、“天府通 - 华为 NFC”如何充值？

您可以通过天府通 APP、华为钱包对 “天府通 - 华为 NFC”的电子钱包进行线上充值，也可在天府通线下服务网点充值。

3. 哪些华为手机机型支持开通 “天府通 - 华为 NFC”？

由于各机型适配情况存在差异，目前仅支持中国大陆官方渠道购买的华为手机，具体支持机型如下：

华为：P40、P40 Pro、P40 Pro+、P30、P30 Pro、P20、P20 Pro、P10、P10 Plus、Mate 30、Mate 30 5G、Mate 30 Pro、Mate 30 Pro 5G、Mate 30 RS 保时捷设计版、Mate 20、Mate 20 Pro、Mate 20 RS 保时捷设计版、Mate 20 X、Mate 20X 5G 版、Mate 10、Mate 10 Pro、Mate 10 保时捷设计版、Mate 9、Mate 9 Pro、Mate 9 保时捷设计版、Mate Xs、Mate X、Mate RS、nova 7、nova 7 Pro、nova 6、nova 6（5G 版）、nova 5 Pro、nova2s

荣耀：荣耀 V30、荣耀 V30 PRO、荣耀 V20、荣耀 V10、荣耀 V9、荣耀 V8 全网通、荣耀 30、荣耀 30 PRO、荣耀 30 PRO+、荣耀 20（不含青春版）、荣耀 20 PRO、荣耀 10（不含青春版）、荣耀 9（不含青春版）、荣耀 8（不含青春版）、荣耀 Play4 Pro、荣耀 Note10、荣耀 Magic 2、荣耀 X10 MAX