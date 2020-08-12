TCL 发布 Mini LED 屏电视：最高支持 120Hz 可变刷新率

TCL 发布了最新一代 5 系列和 6 系列 Roku 电视，其中 6 系列电视最大特点是有 Mini LED 显示背光技术加持，且最高支持 120Hz 可变刷新率。

外媒报道称，6 系列电视支持可变刷新率，最高支持 120Hz，支持 THX 认证游戏模式，运行 Roku 系统，且有 Mini LED 显示背光技术加持。据悉，该系列电视即日起开卖。

据外媒报道，去年，TCL 8 系列 Roku 电视首次采用了 Mini LED 显示背光技术。与 “标准”的 LCD 屏电视相比，Mini LED 屏电视可能凭借更好的对比度提供更好的画面质量，而且价格比 OLED 屏电视更便宜。

此外，TCL 的 5 系电视采用的是 QLED 面板。该公司表示，这是它首次在 5 系列产品中使用 QLED 技术。

在价格方面，5 系列 50 寸电视的价格为 400 美元，55 寸电视的价格为 450 美元，65 寸电视的价格为 630 美元，75 寸电视的价格为 1100 美元；6 系列 55 寸电视的价格为 650 美元，65 寸电视的价格为 900 美元，75 寸电视的价格为 1400 美元。

此前，郭明錤曾表示，苹果也有兴趣采用 Mini LED 显示屏，是因为这种显示屏可提供良好的宽色域性能、高对比度、高动态范围和局部调光功能，使用寿命更长。同时，使用 Mini LED 将使产品更薄、更轻，而且不像 OLED 那样容易老化。

去年 12 月，天风国际分析师、知名苹果分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）在最新的研究报告中表示，在未来 2 至 3 年内，苹果将推出 4 至 6 款采用 Mini LED 显示器的产品。其中，首款配备 Mini LED 的产品将是预计于今年第三季度发布、配备 A14X 处理器、12.9 寸的高端 iPad Pro，第二款将是预计在今年第四季度量产、16 寸的 MacBook Pro。