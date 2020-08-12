小米十年：重新创业、一切归零

“快帮我拍一下！” 8 月 11 日，身着小米十周年纪念 T 恤的小米员工下班之后纷纷在小米科技园内拍照打卡。雷军则在会场，举办了以《一往无前》为主题的小米十周年公开演讲，为大家解读小米的过去十年以及未来应该如何走。

“一碗滚烫的小米粥，开启了沸腾的十年。这十年，风很大，坑也不少，但我们一往无前。”

除了推出包含小米 10 至尊纪念版、Redmi K30 至尊纪念版和小米电视大师系列新款在内的三款新品，雷军将更多时间花在讲述小米从哪里来，要到哪里去。

在近 3 小时的演讲中，雷军用 20 个故事回顾了小米过去的热血 10 年，并展望了新的 10 年。

面对如今激烈的竞争环境、复杂的国际关系，他表示，“小米要重新创业、一切归 0，坚持用互联网赋能制造业，做长期有价值的事情。”

从 0 开始

时针拨回到 10 年前。当时，中国的手机市场由国际巨头把持，处于功能机向智能机迭代期，像诺基亚、摩托罗拉、三星，智能机款型很少，且价格都不菲。

2010 年 4 月 6 日，在银谷大厦 807 室，小米初创团队喝了一碗据说是黎万强父亲熬的小米粥后，开始书写手机市场的一段传奇。

组建超豪华阵容的初创团队并不是一件容易的事情。创业初期，雷军将找人称为 “三十顾茅庐”。他曾连续被 10 位谷歌工程师拒绝，直到遇到了洪锋。当听到洪锋说：“这事听起来，不靠谱 ....... 不过，可以试试。”雷军长舒一口气，感觉像是中彩票。

小米从 MIUI 起家，不到一年时间，用户量就超过了 30 万，甚至每个国家都有网友自发建立当地的米粉社区，制作当地语言包，适配各种机型等。

而冒着核辐射危险去日本谈合作，则可以看出小米团队为了搞定供应链付出的巨大诚意。当时顶级的供应链不理小厂家，为了搞定夏普屏幕，雷军一行三人冒着核辐射危险前去日本谈合作。“一上飞机，只有我们三人。”雷军回忆道。

付出了这么多，效果到底如何？小米 1 与第一代红米是检验小米团队成果的试金石。当然，这两款手机的热度远超雷军的想象，据统计，小米 1 总计销售 700 多万台，第一代红米卖了 4460 万台。

谁也没预料到，在小米 1 发布会上，身穿黑 T、牛仔裤、帆布鞋的雷军，会在国内手机市场掀起一场革命。

膨胀与犯错

小米火了。尤其是口碑与销量俱佳的小米 2 的到来，让小米品牌一跃而起。正式发布 11 个月后，小米 2 系列的销量就突破 1000 万台。

雷军在 2013 年入选了央视年度经济人物，这是当时可以说是中国企业家在国内所能获得的最高荣誉，一同入选的还有格力的董明珠。

面对镜头，雷军和董明珠打赌 10 个亿：“赌小米的营收五年时间能不能超过格力”，这场赌约几乎成为了国内所有网友关注的热点事件。

随后两年，小米势头依旧很足。2014 和 2015 年，小米连续两年在国内智能手机市场的销量排名第一，在全球市场成为仅次于三星和苹果的第三大手机厂商。

如果按照 14/15 年这样的发展势头，雷军有赢得赌局的可能。然而，蒙眼狂奔的小米，在随之而来的 2016 年跌了把跟头。当年，小米被华为、OV 反超，手机销量同比下滑 36%，掉出全球前五。

“2015 年底，前期超高速成长，掩盖了非常多的问题，一下子全部爆发了出来。”雷军反思小米受挫，认为当时小米确实膨胀了。有业内人士认为，当时小米暴跌主要是因为供应链问题和线下渠道方面存在劣势。

生死存亡之际，为了带领小米走出困境，雷军亲自带研发和供应链团队，并对人事架构展开调整。“我当时早上 9 点上班，凌晨一两点还在开会，有一天我居然开了 23 个会。”雷军认为那段日子简直 “苦不堪言”。

经过努力 “补课”，小米从 2017 年 Q2 开始逆转，重新恢复高速成长。根据 IDC 数据，2017 年，小米以出货量 9240 万台，市占率 6.3%，排名第五。2018 年，小米出货量为 1.226 亿台，市占率 8.7%，排名第四。

小米逆袭，一方面是因为在国际市场的成功，尤其是印度市场。据了解，2017 年第四季度，小米正式超越三星，成为印度智能手机市场份额第一。另一方面，小米从 2016 年开始重视建设以 “小米之家”为代表的线下渠道，抵御来自 OV 的冲击。

2018 年，小米上市。“创业十年之际，有三个难忘的高光时刻，第一当然是上市。”雷军表示，“在整个上市过程中，最难忘的事是他许诺小米硬件综合净利率永远不超过 5%。”

而雷军还是输了与董明珠的赌约。2018 年，格力总营收为 2000 亿元，小米的总营收为 1749 亿元。在小米十周年演讲上，雷军回应赌约：“我们承认确实输了，格力做得非常不错，我在内部也让同事向格力学习。”

重新创业

8 月 10 日，小米再次入选世界 500 强。2019 年，小米成为了最年轻的世界 500 强。雷军坦诚地说道：“小米与老牌 500 强苹果、华为和三星相比，的确有差距，但未来成长的速度注定会超过大家的想象。”

不可否认的是，小米 10 年走来，已经成长为一家强大的公司，为用户带来了手机、IoT 设备等产品，推动了生态链企业的发展，加速了移动互联网的发展……

小米十年走来，摔过跟头，也沐浴过荣光，但都已成往事。如今，小米已经开启了一个新的十年。虽然在新十年的伊始，小米就迎来了不小的挑战。

2019 年，小米总营收反超格力，格力 1982 亿元，小米 2060 亿元。但形势并不乐观，从行业内部来看，小米从 2019 年开始重演危机，至今仍未扭转颓势。

首先是国内手机市场的萎缩。2019 年，受 “实体清单”和 GMS 禁用的影响，华为从海外掉头，猛攻国内市场，小米的国内市场份额被挤压，出货量同比下降了 21%。其次是疫情影响，据了解，今年第二季度印度智能手机市场整体萎缩 48%，小米出货量几乎腰斩。

面对紧张的形势，雷军一方面打出手机双品牌，升级 “手机 + AIoT”战略。一方面通过组织架构变革，招兵买马，将多位手机行业前高管招至麾下，为小米的 “二次创业”做准备。同时，小米还通过产业链投资的方式，扩大在半导体、5G 等领域的能力。

“坚持用互联网赋能制造业，做长期有价值的事情。” 面对如今激烈的竞争环境、复杂的国际关系，雷军下定决心要重新创业、一切归 0。

小米下一个十年会是怎样？所有的想象还需要等待时间的 “检阅”。