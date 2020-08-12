打脸郭明錤 ？供应商否认苹果 iPhone 12 相机镜头存在质量问题

IT之家8月12日消息 外媒MacRumors报道，上周，分析师郭明錤表示，苹果相机镜头供应商玉晶光电发现，定位于低端5.4英寸和6.1英寸iPhone 12机型的广角相机镜头存在涂层开裂的问题。郭明錤指出，该问题不太可能对iPhone 12的出货时间表产生影响。

据DigiTimes报道，供应商玉晶光电此后驳斥了这一报道，坚称其生产仍在运行，没有出现问题，客户的需求也依然正常。无论如何，苹果还有大立光电作为iPhone 12机型的相机镜头供应商，所以一般不会出现重大影响。

IT之家此前报道，苹果预计今年将发布四款 iPhone 12 新机，配备 5G 和 OLED 显示屏。iPhone 12 系列将提供 5.4 英寸和 6.1 英寸屏幕尺寸，而 iPhone 12 Pro 系列将提供 6.1 英寸和 6.7 英寸屏幕尺寸。

虽然新iPhone通常在9月底开始发货，但苹果最近表示，今年iPhone将在“几周后”供应。预计今年iPhone 12系列产量达8000万部，采用5nm的A14芯片。

最新报道，苹果最大的制造合作伙伴富士康已经开始了季节性的招聘，以协助iPhone 12量产，富士康将为招聘合格的员工提供最高9000元人民币的奖金。