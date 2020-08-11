分析师预测：苹果将于 2021 年初推出纯 4G 版本的 iPhone 12

IT之家 8 月 11 日消息 苹果一年一度的秋季 iPhone 发布会正在稳步推进，分析师 Daniel Ives、Strecker Backe 和 Ahmad Khalil 撰写的 Wedbush Securities 最新研究报告称，苹果可能会发布一款更便宜的 iPhone 12 版本，仅支持 4G 网络连接，不支持 5G 网络。

Wedbush 最初预计苹果将在今年秋季推出支持 4G 和 5G 的 iPhone 12 混合版本。但该公司在最近的亚洲供应链调研后修改了其预测，现在他们表示，预计苹果将在秋季推出多款 5G iPhone，并在 2021 年初推出更便宜的 4G 型号。

分析师 Ives 告诉 Business Insider，苹果可能会在 2 月份左右的时间段推出这款只支持 4G 的版本，这个版本的 iPhone 12 预计也会比 9 月份推出的 5G 机型更便宜。有关该设备的其他细节尚不清楚，但 Ives 预测，苹果可能将非 5G iPhone 的价格定在 800 美元左右。

他还表示，苹果不太可能提高今年 iPhone 的价格，即使是支持 5G 的机型也是如此。苹果公司可能会推出一些低于 1000 美元的 5G 机型，以及其他与 iPhone 11 Pro 价格相近的机型，这与他上个月的预测相呼应。

“价格点将是积极的，因为苹果要追求他们更广泛的客户群，”Ives 说，“特别是在经济衰退的情况下，在 COVID-19 的背景下，他们需要确保他们覆盖到所有的价位段。”

去年秋天，苹果推出了 700 美元的 iPhone 11，比 iPhone XR 上一年首发时 750 美元的起售价便宜 50 美元。根据市场研究公司 Omdia 的数据，iPhone 11 是 2020 年第一季度全球最受欢迎的智能手机，超过了 iPhone XR。

最近，苹果在 4 月份推出了 400 美元的 iPhone SE，其已经为这家科技巨头带来了回报。苹果在最近的财报电话会议上表示，苹果将其 iPhone 部门在第三财季取得的增长归功于 iPhone SE 的出色销量表现等因素。

据此前报道，苹果预计将在今年秋季发布四个版本的 iPhone 12，据说所有这些版本都将支持 5G 网络。根据 TF 国际证券分析师郭明錤和彭博社的报道，苹果可能会推出新的尺寸选择和采用更接近 iPad Pro 的设计。

IT之家了解到，苹果通常会在 9 月中旬发布新款 iPhone，并在同月晚些时候开始销售，但该公司已经表示，由于 COVID-19 大流行，预计今年下一代 iPhone 的上市将比往常晚几周到达。