“ iPhone”商标被抢注，苹果能否在巴西继续使用成疑

IT之家 8 月 13 日消息 苹果公司在巴西正面临一场商标官司，巴西最高法院将决定苹果公司是否可以在巴西使用 iPhone 商标。

2000 年在巴西注册 iPhone 商标的电子公司 IGB Electronica 提出宪法上诉后，巴西最高法院将对这一问题作出裁决。

2012 年，IGB Electronica 以 Gradiente 为名，在巴西生产了一系列 IPHONE 品牌的 Android 智能手机，有一段时间，该巴西公司获得了 iPhone 商标的专用权。

最终，苹果公司和 IGB 电子公司都获得了该名称在国内的使用权。从那以后，每家公司都试图获得商标的独占权，但 2018 年的一项裁决维持了 2013 年的一项裁决，允许两个品牌使用该商标。

今年早些时候，IGB Electronica 重启争端，试图让巴西最高联邦法院推翻 2018 年的裁决，法院已经同意审理此案。IGB 认为，允许苹果使用 IGB 最先申请的商标 "惩罚了创造力"。

IGB 的律师 Igor Mauler Santiago 在请愿书中说：“允许一家公司使用另一家公司善意提交的商标，惩罚了创造力，扭曲了自由竞争，并碾压了巴西知识产权部门”。他还指控违反了巴西宪法中明确规定的自由倡议和商标保护原则。

苹果公司声称，国家工业产权局在 2008 年将商标授予 Gradiente 公司是不合适的，即使该商标是在 2000 年申请的，因为那时，iPhone 已经存在。

目前还不清楚巴西最高法院何时会审理此案并作出裁决。IGB 已经挣扎了多年，自 2018 年以来已经损失了近 10 亿巴西雷亚尔（约12.7亿元），所以最终的目标可能是苹果公司赔款来结束这场纠纷。

IT之家此前报道，苹果反对 Prepear 的商标申请，Prepear 是一款使用梨作为标志的食谱和膳食计划应用。苹果担心人们在遇到梨的标志时，会将其与苹果联系起来。