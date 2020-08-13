中端机型要处理器还是要摄像头？砍掉的东西价值几何

每年的夏季，都是中端机型吸引人们眼球的时刻，对于 2020 年这个人们的消费不再过于大手大脚的年份更是如此，2020 款 iPhone SE、三星 A51/A71、OnePlus Nord、Pixel 4a 为代表的中端机型更是吸引了不少人的关注。然而，中端机型就意味着取舍，将认为是消费者最需要的东西留下，腾出来的部分用来节省成本。而砍下的这一刀又一刀，也冒着是否被消费者认可的风险。

处理器还是摄像头？

苹果与 Google 面向中端市场所推出的 2020 款 iPhone SE 与 Pixel 4a 无疑是今年中端机型中典型的代表，如果不是因为疫情的原因，造成 Pixel 4a 延迟发布，这两款机型的发售时间节点也基本一致。两款机型也同时选择了不支持 5G 网络，但将价格在 2020 年旗舰机型售价普遍偏高的情况下，给予消费者一个颇具吸引力的售价，2020 款 iPhone SE 售价为 399 美元，Pixel 4a 则仅为 349 美元，均为自家品牌产品中的亲民机型。

但是，这两家公司在产品的硬件规格上却选择了不同的着重点，很明显，外观与 iPhone 8 几乎一致的 2020 款 iPhone SE，将 A13 处理器作为了手机的最大卖点，另外在海外版本中还通过 eSIM 加入了双卡双待功能。但在摄像头上，这款机型的硬件规格却几乎与当年的 iPhone 8 一致，得益于 A13 的处理能力，才实现了背景虚化效果的人像模式，但对于夜拍模式就只能无缘了。

最近刚刚发布的 Pixel 4a 好似走了一条完全相反的硬件选择路径，Google 选择了相机作为主打功能，尽管同样是一颗单摄，但凭借 Google 在 Pixel 2 代开始名震业界的强大算法能力，让 Pixel 4a 的白天拍摄能力和旗舰机型可以一比，夜拍模式更是能胜过不少机型，甚至还同样带来了天文模式。另外，还有着比 2020 款 iPhone SE 更轻的重量，以及好上不少的续航表现。但若比起芯片来，骁龙 730 在 2020 年已经难有什么卖点可言，相比当下主流的骁龙 865、骁龙 765 机型，都有着明显差距。

凑数的不一定被买单

不过，目前 2020 款 iPhone SE 与 Pixel 4a 都获得了十分不错的市场反馈，苹果与 Google 的不同选择，均打动了不少消费者的内心。尽管一颗摄像头在 2020 年的众多机型中略显单薄，拿到外面，也容易被人误认为是老款，但却比一些堆叠多颗摄像头的机型获得了更好的口碑。

原因就在于四颗摄像头成为了 2020 年多数机型的标配，在旗舰机型中，一般为一颗主摄、一颗广角、一颗变焦、一颗景深。但是对于中端机型来说，如果还是维持至少四摄的外观设计，在镜头的硬件规格上就需要进行一定的缩水，一般首先就是像素的降低，另外就是将其中一颗镜头替换为微距镜头。

但是，一些机型中所采用的 200 万像素的微距镜头，却被不少消费者认为是凑数镜头。甚至有评测机构测试显示，即便是拍摄近距离物体，某些机型中的微距镜头表现，并没有直接使用主摄拍摄的效果好。一些消费者更希望，少 1-2 颗摄像头，将节约下来的成本，给手机带来如三防、屏幕上的升级、或是更好的外观 ID 设计。

砍掉的东西价值几何？

那么，中端机型砍掉的部分到底价值几何呢？

对于苹果、Google 在中端机型中均没有加入的 5G 来说，Google 可能给出了一个答案，那就是其在官网表示，5G 机型 Pixel 4a 5G 与 Pixel 5 将会在未来发布，售价为 499 美元起，而这个价格一定是 Pixel 4a 5G 的起售价格，也就是说，同样款式的机型，如果想支援 5G 的话，消费者需要多付出 150 美元。同是中端机型的三星 A51/A71 的 5G 版本也比 4G 版本平均贵 900 多元。显然，目前 5G 还是在成本上带来了显著的增加。

其它功能方面，近期一加联合创始人裴宇曾在接受国外媒体访谈时表示，NFC 功能的成本约为 6 美元，IP68 级别防水防尘的成本约为 15 美元，AMOLED 屏幕会比 LCD 屏幕贵 2 倍多。另外，手机支持无线充电的成本也较高。

无疑，中端机型们在上述的成本中进行了关键的取舍，例如 2020 款 iPhone SE 的 IP67 与无线充电功能，但同时传统的 4.7 英寸 LCD 屏幕，几乎没有变化的内部结构，也节约了大量的成本。Google 的 Pixel 4a 尽管对外观进行了重新设计，采用 OLED 屏幕，但对于 IP68 与无线充电的舍弃，也同样带来了最终实惠的价格。

相信在未来，中端机型依旧会通过不同方式的抉择，来让自身售价变得更加亲民，然而一旦砍的不好，甚至是增加的不好，小遗憾或小惊喜，也会变成大缺陷。