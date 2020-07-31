谷歌暗示 pixel 4a 将于 8 月 3 日正式推出

IT之家7月31日消息 虽然谷歌 pixel 4a 各种信息已彻底被泄露，但谷歌一直都不曾正面回应或发表谷歌 pixel 4a 相关的内容。

据外媒 9to5google 今日消息，谷歌今日在 Facebook 和 Twitter 页面更新了一个小彩蛋，成功解锁后链接到商城界面 “那个你一直在等待的手机将于 8 月 3 日揭晓——谷歌”。谷歌此举或为暗示 pixel 4a 正式发布日期。



▲ 图源 9to5google

据目前已有信息，谷歌 Pixel 4a 机型将带有浅绿色电源按钮。详细显示手机配置打孔前置摄像头，屏幕顶部有漂亮的扬声器格栅。后置单摄像头设计，后置指纹识别。

此外，Pixel 4a 售价预计为 349 美元（约合人民币 2439 元），拥有一块 5.8 英寸 OLED 挖孔屏，搭载骁龙 730 处理器，配备 3080 mAh 电池，采用 18W 快充，拥有 6GB 的 RAM 以及 128GB 机身存储。

IT之家了解到，谷歌原打算在 2020 谷歌 I/O 全球开发者大会上发布 Pixel 4a，但由于疫情原因最终宣布取消。

爆料者 @Jon Prosser 本月 27 日曾表示，谷歌 Pixel 4a 手机将在 8 月 3 日发布，概率为 100%。

谷歌 Pixel 4a 渲染图，图源 9to5google