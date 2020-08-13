腾讯的新 “游戏故事”：从重回 40% 增长，到斗鱼虎牙合并

最新一季度财报中，腾讯游戏业绩颇为亮眼，重回高速增长状态，但从腾讯的下一步动向来看，对整个游戏产业链的掌控，为其能否瞄准更高增速埋下了伏笔。

8 月 12 日，腾讯发布 2020 年 Q2 财报。数据显示，腾讯二季度营收 1149 亿元，市场预估 1124.39 亿元，去年同期 888.21 亿元。第二季度净利润（Non-IFRS）301.53 亿，同比增长 28%；上半年营收 2229.48 亿，净利润（Non-IFRS）572.32 亿。

其中，微信及 Wechat 的合并月活跃账户数达 12.06 亿，同比增长 6.5%；金融科技及企业服务业务的收入同比增长 30%，至人民币 298.62 亿元；网络游戏收入 382.88 亿元，同比增长 40%。

来源：腾讯财报

疫情后期手游市场未缩水

财报显示，第二季度，网络游戏收入 382.88 亿元，同比增长 40%。去年同期仅为 273 亿元，同比增长 8%。

期内，社交网络实现营收 267.14 亿元，同比增长 29%。值得注意的是，这部分主要源于虎牙的直播数据并表，以及 QQ 音乐的付费用户增长。

受疫情宅经济影响，腾讯游戏业务自一季度就开始增速大幅度提升。2020 年第一季度，腾讯网络游戏业务收入达 372.98 亿元，同比增长 31%，环比增长 23.15%，占总营收比例为 35%。加上单机游戏收入，腾讯游戏业务营收合计 465.51 亿元，同比增长 33%，占总营收比例升至 43%。

也就是说，2020 上半年，腾讯游戏业务连续两个季度实现超 30% 的高速增长。

制图：搜狐科技

二季度开始，中国大陆全面复产复工，但游戏市场规模并未缩水。根据伽马数据，4 月移动游戏市场同比增速仍有 24.4%，而 5 月环比再增 11.9%。

腾讯在财报中指出，网络游戏的增长主要由包括《和平精英》及《王者荣耀》在内的国内游戏，及海外市场的智能手机游戏的收入增加所推动，部分被个人电脑客户端游戏（如《地下城与勇士》及《穿越火线》）收入减少所抵销。

腾讯出海的游戏主要由《PUBGMobile》、《CODM》、《LOL》（英雄联盟）手游、《龙族幻想》等几款头部内容构成。SensorTower 数据显示，腾讯旗下《PUBG Mobile》 、《和平精英》 已成为全球最赚钱游戏，2020 年上半年合计吸金 13 亿美元，由腾讯与动视共同打造的《Call of Duty Mobile》全球下载量已超 2.5 亿，超出《PUBG Mobile》 同期表现。

然而，有行业分析表示，由于国内游戏审批政策的复杂性，导致游戏占比过高对腾讯而言并非全然有益，这也是腾讯近年来试图降低对游戏依赖程度的原因。除此之外，腾讯需要警惕的是，当下的成绩仍旧存在疫情美化滤镜，而且，手游市场虽大，却经不起新玩家的突袭，腾讯对产业链上下游的掌控正是防患于未然。

“半条命”的投资思路生变

长久以来，相比于阿里巴巴等互联网巨头对被投企业的强干预力，腾讯一直主张 “将‘半条命’给投资伙伴”的战略投资风格，对待被投企业，更偏向于共同搭建生态圈的合作伙伴，极少干预。

但这一点，正在去年以来发生改变。从接管阅文、撮合斗鱼虎牙合并、尝试收购爱奇艺，到收购 Supercell 和搜狗等，都释放出强烈的信号——腾讯正在整理自己手中的牌，将曾经的 “合作伙伴”，变为产业链从上游到下游的抓手，直接主导行业走向。

改变后的投后管理模式，被投资者认为是腾讯今后成长性的一大来源。而对腾讯自身来说，无疑能够提升变现效率，减少损耗。

在二季度的财报电话会上，腾讯公司高层回应近期合并、收购动作时表示：“腾讯投资版图囊括了 700 余家公司，而这些公司的生命周期都不一样，其中有一部分公司会希望和腾讯的关系更紧密，在这时，我们会考虑转换合作方式，将他们转移到一个更整合的投资结构中。”

8 月 10 日，斗鱼、虎牙发布公告称，收到腾讯的不具约束力的初步建议书，建议二者进行以股换股的合并，虎牙或其附属公司将收购斗鱼的每股已发行普通股。

与此同时，腾讯已经和欢聚时代以及虎牙 CEO 签订股份转让协议，向后两者购买虎牙的 B 类普通股，将不晚于 2020 年 9 月 9 日完成转让，此后腾讯对虎牙的持股和投票权将分别上升至 51% 和 70.4%。目前，腾讯持有斗鱼 38% 的股本和投票权。

在当日的斗鱼二季度电话会上，斗鱼高层表示：“此份建议书表达出腾讯已经把游戏直播已经放在一个比较重要的战略位置，这对斗鱼的未来发展是利好的。公司也一直和大股东腾讯的游戏中台保持密切关系，目前正在与对方探索未来可能落实的中台建设新方案，比如游戏的常设入口；如果这些方案都能落实，相信会促进移动端的用户的进一步增长并提升市占率。”

而虎牙高管则在财报电话会上表示，目前虎牙已经在腾讯多款游戏和产品中接入直播，并将在未来拓展到更多游戏和产品中。用户方面，在腾讯的 WeGame、微信游戏、手机 QQ 游戏等平台上观看虎牙直播的用户数量季度环比增长超过 16%，但是暂未计入公司 MAU 数据。

合并不是句号

虎牙和斗鱼和合并已经只是时间问题，有直播行业人士曾向搜狐科技表示，腾讯收编虎牙、斗鱼，本质上还是对抗头条的行为。

字节跳动布局游戏一年有余，尽管去年推出的首款重度游戏《战争艺术：无限进化》收效甚微，但从近期调整来看，字节跳动在游戏上的决心只增不减。据此前《晚点 LatePost》报道，字节跳动原战略投资负责人严授在 2 月初已经正式转岗，全面负责游戏业务。严授最主要的工作是带领游戏自研和独家代理业务实现突破。据了解，字节跳动今年将会推出一款 MOBA（多人在线战术竞技游戏）、一款 SLG（策略类游戏）和 MMO 游戏（大型多人在线游戏）。

虽然此前斗鱼虎牙已经是腾讯的 “干儿子”，但是如果要控制游戏分发渠道，则需要更深度的绑定，以及两家过于相似的龙头企业的资源整合。“主播方面，虎牙尝试在腾讯的一些游戏中独家接入‘一键开播’功能，用户在玩游戏时便可随时化身主播在虎牙平台上开展直播。”虎牙高管在财报电话会上表示。

该高管更是直接指出，虎牙直播内容在腾讯平台上的展示与虎牙 APP 内部展示不同，前者互动功能和打赏功能均缺失，这也是公司未将腾讯平台用户计入 MAU 的原因。

然而，在用斗鱼虎牙补足短板之外，内部协调并非易事。“腾讯进来后，还不确定会不会让播其他游戏厂商的内容，再比如很多非腾讯系的赛事版权，以后让不让买？如果独立运营，审批预算时过不过？”前述行业人士说道。

但有游戏主播运营人士向搜狐科技表示：“腾讯应该不会这样（禁播非腾讯系游戏），这样的话很破坏生态，相当于给主播跳槽的机会，对于其他平台反而是个好事，可以放心大胆去挖主播了。”不过他同样表示了自身的顾虑：“说实话虎牙的生态和斗鱼的其实不太一样，不知道两家融合能变成什么样子。”

腾讯一边摆脱 “游戏公司”的标签，一边笼络游戏资源对抗头条，斗鱼虎牙的合并并不是终点，摆在腾讯面前的课题还很多。