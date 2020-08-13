消息称一加 Nord 将于 10 月初将推新配色，还有更便宜版本出售

时隔 5 年之后，7 月 21 日，一加在海外率先推出了全新的一加 Nord 次旗舰新机，该机先期已提供有蓝色大理石和灰色缟玛瑙两款高颜值配色，并且在光线的照射下有一种漂亮的金属质感。近日有外媒透露称，一加将于 10 月初推出一加 Nord 新配色——尘灰色（Gray Ash）。

根据外媒最新发布的消息显示，一加 Nord 将于 10 月初推出全新配色——尘灰色（Gray Ash）。值得注意的是，此前一加 Nord 已经推出了一款灰色版本，命名为灰色缟玛瑙，由于外媒此次并未放出所称的 “尘灰色”的渲染图，因此尚不清楚它与已经发售的 “灰色缟玛瑙”有何不同。同时外媒表示，该配色或许会在材质上也有所区别。

其他方面，一加 Nord 采用 6.44 英寸双挖孔 AMOLD 屏，2400×1080 分辨率，支持 90Hz 刷新率，搭载的是高通骁龙 765G 处理器，集成 5G 基带，内存可选 8/12GB LPDDR4，存储可选 128/256GB UFS 2.1，前置 3200 万 + 800 万像素自拍摄像头，后置 4800 万像素主摄 + 800 万像素超广角镜头 + 200 万像素微距镜头 + 500 万像素深度镜头的四摄相机模组，电池容量 4115mAh，快充功率 30W。

据悉，全新的尘灰色一加 Nord 预计将于 10 月初发布，同时该机或许还会有更便宜的版本，拥有 6GB 运存和 64GB 内存，将从下个月开始在亚马逊印度独家发售。更多详细信息，我们拭目以待。