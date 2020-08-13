雷军： 小米 10 至尊纪念版由小米智能工厂和富士康生产

IT之家 8 月 13 日消息 雷军刚刚在微博透露，小米 10 至尊纪念版是由小米智能工厂和富士康生产的。

那么将来小米智能工厂是否会逐步取代富士康等代工厂来生产小米手机呢？对此小米集团公关部总经理徐洁云解释称，“小米智能工厂是小米在高端制造装备和智能工厂产线的样板，是新工艺和先进技术的‘实验基地’，这些装备都和产线方案由小米设计，以后也会向制造业开放。小米在制造领域布局的是‘制造业的制造业’，而在手机制造领域，还会继续跟真诚地跟代工伙伴广泛合作。”

雷军在小米十周年透露了小米智能工厂，称小米 10 至尊纪念版是小米智能工厂的首个量产超高端机型，其中小米 10 至尊纪念版透明版全部由小米智能工厂生产。

IT之家了解到，位于北京亦庄的小米智能工厂，是小米用互联网赋能制造业的产物，总建筑面积 1.86 万平方米，投资金额 6 亿元，已经成为全行业领先的智能化 “黑灯工厂”。所谓 “黑灯工厂”，是可实现全厂生产管理过程、机械加工过程和包装储运过程的全程自动化无人黑灯生产。目前该工厂承担三个角色：1. 年产百万台高端手机的 “黑灯工厂”；2. 新工艺、新材料和新技术预研的 “大型实验室”；3. 制造设备和自动化产线的 “实验基地”。

雷军称，在继续和代工厂真诚合作的基础上，小米会深度参与制造业。下一个十年，智能制造将进一步助力中国品牌的崛起，小米将成为中国制造业不可忽视的新兴力量。