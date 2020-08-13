格力董明珠回应小米雷军 “10 亿赌约”：你终究是五年内输了

IT之家8月11日消息 8月11日晚上，小米雷军十周年演讲在进行中，再次谈到了雷军、董明珠的“10亿赌约”。雷军表示，本来说好赌1块钱，董大姐想都没想就答应了，但上台后董大姐说要赌就赌十个亿，不按剧本来。

雷军坦言当时只是开了一个玩笑，但却被外界广泛关注。到2018年五年下来，小米营收翻了几倍，但2018年营收还是输了，没能超过格力。戏剧性的是，2019年小米营收正式超过格力。

据五环短视频报道，8月13日，在访谈中，董明珠回应雷军在小米十周年演讲中认输10亿赌约时笑着说：后面来了个尾巴，雷军称第六年就超过了格力，但可惜那是第六年而不是第五年，他终究是在五年内输了。“那不叫险胜，第六年是第二个五年的开始，成功者不是战胜了别人，而是战胜了自己。”

董明珠称，我们不是一个行业，当时我很有信心是因为我了解制造业，我当时非常冷静。我们一定要有清醒的认识，我们不是战胜某个人才是成功，成功是战胜自己。

对于雷军称五年来对格力有了更多认识，董明珠则回应，没有过多的研究过小米。

IT之家获悉，2013年12月12日，在中国经济年度人物颁奖盛典上，小米CEO雷军向董明珠立下战书。雷军表示，如果小米在5年内营业额击败格力，董明珠董总输我一块钱。而董明珠不甘示弱，表示要赌就赌10个亿，这就是所谓的“10亿赌约”。

“现在后悔了，敢跟格力比，是我们膨胀了。”雷军说。他认为，小米后来遇到很多困难，跟小米的膨胀有关系。但与格力打赌，让自己重新认识了制造业，“我要求我们的同事认真向格力学习。”雷军说。