1199 元，三星 “豆形耳机”Galaxy Buds Live 国行发布

IT之家 8 月 13 日消息 今晚，三星发布了 Galaxy Buds Live 国行版，售价为 1199 元。

IT之家了解到， Galaxy Buds Live的设计顺应耳朵和脸部曲线，呈现自然外观，经过抛光处理的光滑饰面，搭配灵感来自于珠宝盒的外壳。Galaxy Buds Live有三种颜色可供选择——迷雾金、初露白或曜岩黑。

三星称， Galaxy Buds Live柔和地贴合耳廓，全天佩戴也不易感到疲劳。人体工学设计让其佩戴舒适无异物感，提供两种耳塞翼尖尺寸以达到舒适佩戴效果。三星Galaxy是旗下首款支持开放式主动降噪功能（ANC）的无线耳机，可在削弱干扰的同时，让您感知外界声音。它能够减少背景噪音，却不会遗漏人声和通知等重要信息，因此您会听到更多想要听到的声音——只需长按耳机即可开启。AKG调校的12毫米扬声器与Samsung Galaxy Buds Live的人体工学设计搭配，为您带来宽广音效，大驱动和低音管让您享受深沉饱满的低音音色。

您可实时唤醒Bixby语音助手。无需抬起手指，只需用您的声音便可轻松控制您的手机。在旅途中拨打电话、调整音量或查看天气，说出您的要求，剩下的交给Bixby。

无线耳机借助三个麦克风和语音拾音器，可优化通话质量。语音拾取单元可感测您的下巴运动，并将其振动数据转换为语音信号，以降低干扰提供清晰的音质——即使在嘈杂环境下依然能听到。

续航方面， Galaxy Buds Live支持 6小时连续聆听，配合充电盒使用长达 21 小时。