滴滴青桔推出三款新车：含变速单车和电动车，北斗 + GPS 定位

8 月 13 日晚间消息，滴滴旗下青桔单车今日在媒体开放日上推出三款新车。此次推出的新车，应用了青桔最新专利技术，平台可通过运营管理系统，有效干预车辆的停放秩序。此外，巡展回溯了青桔品牌成立两年多来的迭代历程，同时，也公布了下一阶段的战略部署。

三款新车运用的最新专利技术，包括智能中控、高集成度模块化设计、支持 90 度停放规则等。

亮相的新车中，单车产品青羚变速车，传动比的调节范围高达 177%，噪声低、响应快；青霄电单车，斜抽换电角度使车辆调度维护效率提升一倍；青帆电踏板车将舒适性和安全性做了最大优化，85km 的续航能力。

本场活动上，青桔还首次展示了其用于城市车辆管理的 “青桔智控中心”。

该系统依托滴滴海量出行数据、AI 计算平台，构建出了青桔在城市短途出行需求的预测能力。通过北斗 + GPS 双模式高精度导航定位，实现 “定点还车、入栏结算”，结合青桔的大数据管理平台，实现智能调度运营，优化车辆调派。

此外，在车辆的管理上，青桔实现了单车的 “全链可持续”管理，从车辆设计、生产、运输到报废，实现所有零部件的全生命周期追溯体系。

据悉，青桔从 18 年 1 月至今，已在全国超过 150 个城市开通服务。

青桔 CEO 张治东介绍，在滴滴内部，青桔已经成为 “0188“战略规划中重要的一环，未来在自身发展的同时，与网约车、公共交通等业务将形成合力。