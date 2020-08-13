喜加二，Epic 商店限免领取《遗迹：灰烬重生》《阿尔托系列游戏合集》

IT之家 8 月 13 日消息 Epic 游戏商城宣布，本周限免《阿尔托系列游戏合集》和《遗迹 : 灰烬重生》已可领取。

阿尔托系列游戏合集

穿过一望无际的沙漠，登上阿尔卑斯山，两段充满奇迹的旅程在等着你。选择好你的路线，与阿尔托和朋友们一起踏上惊险刺激的单板滑雪和滑沙之旅。

与阿尔托和朋友们一起踏上冒险之旅。

沿着阿尔卑斯山的山坡，越过风起云涌的沙丘，穿过古老的林地和被人遗忘已久的废墟，在这两款广受好评的游戏——《阿尔托的冒险》及《阿尔托的奥德赛》——中尽情体验。

在旅途上，你将完成大胆的后空翻，在屋顶边缘滑行，跃过巨大的峡谷，探索地平线之外的奥秘。

What's New

游玩《阿尔托的冒险》及《阿尔托的奥德赛》两款游戏的全部内容，包含超过 120 个关卡、360 个目标、7 个角色，以及用于道具升级的工作室。

为标准模式和禅模式定制的音轨。

完全支持手柄操作。

在线排行榜。

Product Features

IT之家获悉，该游戏拥有360 个精心设计的挑战、在线排行榜、全动态灯光和天气效果、照片模式和禅模式等。

《阿尔托系列游戏合集》领取：点此链接。

《遗迹：灰烬重生》

《Remnant: From the Ashes》是一款以怪兽肆虐的末世为舞台的第三人称生存动作射击游戏。作为人类残存的最后一分子，你将独自一人，或与至多两位其他玩家一起出发，面对成群的致命敌人和史诗级的头目，同时尝试开辟立足点，开始重建并夺回失去的一切。

人类的遗迹

世界已被从异空间而来的古老邪恶打入混乱。人类虽在艰难存活，但他们却拥有向其他的领域和现实打开传送门的技术。他们必须穿过这些传送门，来发掘出这神秘的邪恶是从哪里而来，搜刮资源以存活下来，并发起反击，为人类的重建开辟立足点。

无限的奇幻领域在等待着你

探索随着你的每次游玩而改变的动态生成的世界，每次都将出现全新的地图，遇敌，任务以及世界内随机事件。游戏的四个独特世界中，每一个世界都充满了异形的住民和环境，每一次游戏都会带来新鲜的挑战。要么适应、探索…… 要么死在探索的路上。

搜刮，升级，专精

在敌对的环境中，打败强韧的敌人和史诗级的头目来积累经验值，珍贵战利品和升级材料以打造大量强力的武器，装甲以及改造部件，用各种独特的方式对付每一次遇敌。

人多力量大

侵入其他世界从根源（Root）解决问题非常危险，你不一定能生存下来。和至多两位其他玩家一起行动来增加你的生存率。本游戏的一些最困难的挑战必须通过团队协作才能攻克，并解锁它们最佳的奖励。

《遗迹：灰烬重生》领取：点此链接。