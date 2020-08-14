原 Momenta 研发总监任少卿入职，蔚来自动驾驶研发重心转回国内

8 月 14 日上午消息，有媒体报道驻守蔚来北美的自动驾驶副总裁 Jamie Carlson 已经在 6 月离职，原 Momenta 研发总监任少卿入职蔚来，担任助理副总裁，向蔚来 CEO 李斌直接汇报。随着任少卿的入职，蔚来也将重新进行自动驾驶的自研，并且将研发重心转回国内。



一位前 Momenta 员工向新浪科技确认了这一消息，表示 “昨天任少卿还在 Momenta 的离职群里发了红包，大家也都在群里恭喜他和蔚来汽车。”

在今年的成都车展上，蔚来汽车董事长、CEO 李斌曾经在接受媒体采访时透露，蔚来自动驾驶团队已经以国内为主，‍ADAS 的部门国内比‍‍美国要多了，我们现在基本上小 200 人，‍国内的话‍‍160 人，‍‍美国的话不到 40 人。

公开资料显示，任少卿毕业于中国科技大学与微软亚洲研究院联合培养博士班，曾担任自动驾驶初创公司 Momenta 的研发总监。《2018 年度自动驾驶谷歌学术引用榜》中，任少卿自动驾驶方向累计学术引用全球第二。

不过，蔚来系曾经投资过 Momenta。2017 年 7 月，Momenta 宣布的 B 轮 4600 万美元投资中，蔚来资本领投，戴姆勒集团（梅赛德斯 - 奔驰母公司）、顺为资本、创新工场和九合创投跟投。