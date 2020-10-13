游戏直播大联姻，腾讯整合虎牙、斗鱼，但「宫斗」尚未平息

凡是过去 , 皆为序章。

10 月 12 日晚间，虎牙与斗鱼联合宣布双方已签订 “合并协议与计划”。在恩怨纠葛了数年后，国内两大头部游戏直播平台虎牙和斗鱼终于抛开成见，成为了一家人。百亿美元游戏直播新公司的序幕也由此拉开。

游戏直播领域老大和老二合并后，牵头方腾讯成了最大赢家。目前来看，腾讯在游戏直播行业，左手握着头部几大游戏 IP 和海量玩家，右手掌控电竞赛事和头部直播平台，在游戏行业占据绝对优势。

今年以来，腾讯资本动作明显加剧，开始在流量市场主动出击，而不是仍然坐享流量老大的地位。投资业内人士分析认为，腾讯后续还会发生更多这样的整合并购。尤其在文娱、IP 领域。

不过，随着老大老二由争转和，游戏直播领域也并不会就此平息。新的竞争格局，才正要开始。

虎牙、斗鱼、企鹅电竞三合一 百亿美元市值新公司将诞生

根据虎牙、斗鱼发布的公告关键信息来看，腾讯将以总价 5 亿美元将 “企鹅电竞”游戏直播业务转让给斗鱼，斗鱼与企鹅电竞合并后的整体再与虎牙合并。

合并后的新公司将设联席 CEO，为虎牙现任 CEO 董荣杰和斗鱼现任 CEO 陈少杰。合并完成后，斗鱼将成为虎牙私有全资子公司，斗鱼将退市。合并预计明年上半年完成。

在交易方面，虎牙斗鱼按照市值进行 1：1 合并，即 1 股斗鱼 ADS 换 0.730 股虎牙 ADS 的比例，根据该换股比例，斗鱼现有股东和虎牙现有股东将在合并后公司中各占 50% 的经济权益，隐含的对斗鱼的估值和虎牙市值相等。公告发出后，斗鱼股价涨近 14%，虎牙跌逾 8%。

腾讯对虎牙和斗鱼的合并动机大概开始于 2018 年。当年 3 月，腾讯同时投资了虎牙、斗鱼，合计 11 亿美元。其中投资虎牙 4.616 亿美元，协议两年后收购虎牙股份至 50.1%；投资斗鱼 6.3 亿美元，成其最大股东。

这为后来腾讯主导斗鱼和虎牙的合并埋下了伏笔。

而在此之前，在经历了 2018 年及之前一系列直播行业大变局之后，虎牙和斗鱼一跃成为行业老大和老二。在之后的两年里，斗鱼和虎牙地位相对稳定，并持续拉近。

根据《2020 年中国游戏直播行业市场规模及用户规模分析》，目前斗鱼和虎牙的市场占有率分别为 36.5% 和 45.9%，两者累计市场占有率超 80%。

在过去的一个季度，斗鱼与虎牙的营收与净利润均呈增长态势，其中斗鱼总营收同比增长 33.9%，调整后的净利润同比增长 513.7%；而虎牙总营收同比增长 34.2%，净利润同比增长 106%。

尤其近几个季度以来，斗鱼、虎牙二者数据越来越接近，业务高度相似、差距逐渐缩小。2020 年 Q1 斗鱼全力追赶虎牙，总营收不断拉近，净利润超过虎牙，但是在 Q2 再次被虎牙追超，且虎牙 MAU 反超斗鱼。

在正式合并之前，虽然有共同的股东，但业务、模式相似的虎牙、斗鱼一直是针锋相对的竞争者。

就在合并宣布前夕，斗鱼曾为转发攻击虎牙文章等行为道歉，涉及行为已被法院认定构成不正当竞争；而斗鱼诉 RNG 选手跳槽虎牙案也有了判决结果。

有知情人士告诉新浪科技，即使合并在即，马上要成为一家人，但是斗鱼与虎牙在合并前夕仍然暗流涌动，暗自较劲，以期待在新公司的资本组合中占据优势地位。

1+1>1，新公司双品牌战略能持续多久？

根据公告，斗鱼和虎牙合并后，双方的产品和品牌仍将保持相对独立运营，管理层保持稳定。合并后新公司采取联席 CEO 制度。

一家公司，两个品牌，这与大多数合并案模式相似。

不过，新公司成立后双品牌战略能持续多久？未来哪方高管能主导新公司？都还是未知变量。

一般而言，在阶段里市场里占有率更大、市值更高的公司会占据主导地位，但虎牙和斗鱼都是上市公司，从上市公司的资本方向分析，是否有一个很强势的 CEO 和团队、股东结构里面有无比较强势的股东等都是影响因素。此外，未来腾讯也有可能会指派来自腾讯方面的新任 CEO。

星瀚资本创始合伙人杨歌告诉新浪科技，合并之后一套体系 AB 两个公司肯定会有一方中大部分人出局，因为一山难容二虎，或者一个公司很难有两套系统管理方法和组织管理方法，另一套体系的人会逐渐淡出。

这种情况在优酷、土豆合并，58 同城、赶集网，携程、去哪儿的合并过程中都曾出现过。

2012 年 3 月 11 日，优酷与土豆达成以 100% 换股方式合并的协议，此后两家公司经历了管理架构调整、双方员工安置、版权广告整合等调整磨合。5 个月后，8 月 24 日，土豆网股票在纳斯达克停止交易，原土豆网 CEO 王微在微博上宣布退休。

当然，新公司中，两套体系不一样的事业部和部门可能会保留下来，而重叠的事业部和部门肯定会经历清洗过程。在这个过程里，新公司内部有很多组织管理需要协调，会存在很多矛盾问题。在外看起来比较和平的过程里，肯定还有很多变化和流动。

杨歌表示，虎牙斗鱼合并案中，1+1 能否大于 2 不确定，但是肯定是大于 1 的。即使融合之后，1+1=1.5，也比单独一方各自为营的竞争力强很多，其实就达到了目的。

“从体系上看，1+1 需要把所有人、所有业务全保留下来，这种可能性不太大。比较内部的文化融合和体系冲突，是难以避免的，需要比较长的适应期。”

未来，合并之后，减去资源重合的部分和以前两家因为竞争带来的内耗，成本还会不断下降。

流量竞争威胁增大 腾讯开始主动出击

在这场今年以来互联网领域最大合并案中，腾讯无疑是受益最大的一方。

一方面，腾讯整合游戏直播生态迈出关键性一步，三家企业未来将优化整合，减小内耗；另一方面，斗鱼、虎牙按照市值进行 1：1 合并后，新公司将由腾讯控股，腾讯拥有 67.5% 投票权；此外，虎牙、斗鱼，以及企鹅电竞合并后市值超百亿美元。

杨歌向新浪科技分析，腾讯牵头的虎牙斗鱼合并一事，并不只是整合游戏直播行业这么简单，更重要的是通过整合去抵御更大的流量竞争压力，这样更大的背景促使腾讯系内的合并。

今年以来，电商直播市场份额在不断增加，进一步扩大的时候会反过来碾压游戏直播的市场占有率。

值得注意的是，相比较腾讯系的快手和 B 站与腾讯属于弱合作，字节跳动和抖音就是强关联了。此外，快手、字节跳动也几度被传上市，发展迎来更高的势头，用户量和流量也在持续上升。

杨歌指出，斗鱼、虎牙在该行业内部都是头部企业，以前有过相互竞争，但是现在站在他们三家的角度来讲，要抵御外部更强大的流量竞争隐患。这个时候选择合并，是非常聪明的。

“腾讯在这个地方摆这么一步棋，可能也是为了压制整个字节，整体调动这条线里面的发展。”

正如前文所说，合并并不是终局，新的竞争格局才正要开始。

回顾优酷土豆合并后的境况，新公司虽然一时成为了行业老大，但随即当时处国内视频网站第二梯队的视频网站为了自保而采取了联合反击。比如搜狐视频、爱奇艺、腾讯视频共建 “视频内容合作组织”来应对优酷与土豆的合并。同时，几大视频网站之间也暗潮涌动，试图争夺行业第二的位置。

如今，在线视频行业风云变幻，优酷已不如往昔。

整合后的游戏直播领域也面临同样的压力和未知变量。

当然，虽然游戏行业永远都有新玩家，但要竞争流量和市场占有，难度是非常大的。

杨歌提到，腾讯是过去 20 年以来，互联网第一波游戏里面的胜出者，它是全亚洲第一大的游戏公司。在目前这种商业形态下，跟腾讯去正面碰撞，难度是非常大的，就即便是网易，也会面临非常大的压力。

“所以要想正面竞争是很难的，但是如果从侧面竞争，比如 VR、机器人实体相关的游戏，或者下一代线上线下交互的游戏娱乐，腾讯不一定占优势。”他认为。