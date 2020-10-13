数据显示：特斯拉上海超级工厂的生产效率越来越高

10 月 13 日消息，据国外媒体报道，作为电动汽车领域的领导者，特斯拉 2020 年的主要目标之一是提高其生产链的效率。最近的生产数据显示，该公司上海超级工厂的生产效率正变得越来越高。

该公司首席执行官（CEO）埃隆 · 马斯克（Elon Musk）公开表示，他支持提高特斯拉目前运营的两家汽车制造工厂的生产效率。

特斯拉的上海超级工厂是该公司在中国建造的第一家制造工厂，也是中国首家由外国汽车制造商全资拥有的电动汽车工厂，同时也是该公司在全球建设的第三家超级工厂。

该工厂计划生产 Model 3、Model Y 和未来的车型，但现在只生产 Model 3。此前，有报道称，该工厂可能会在今年年底投产 Model Y。但也有外媒报道称，特斯拉最快将于明年在其上海工厂生产 Model Y。

上周，媒体报道称，特斯拉的上海工厂每天生产约 800 辆汽车，这意味着该工厂现在每周可以生产多达 5600 辆 Model 3。这在很大程度上是由于工厂一期增加了一个班次，使得工厂的生产线运行更加有效。

由于 Model 3 生产线现在实行三班制，所以上海超级工厂有潜力打破自己的生产记录，并在第四季度创下新的生产记录。

此前，特斯拉表示，第三季度，它共生产了 14.5036 万辆汽车，与第二季度相比环比增长约 76%。其中，其中 Model S/X 的产量为 1.6992 万辆，Model 3/Y 的产量为 12.8044 万辆。

今年 9 月份，特斯拉上海工厂在前 20 天内生产了 12212 辆汽车，在最后 10 天里又有 6106 辆汽车下线，这使得该工厂的月产量达到 18318 辆。