特斯拉 Model 3 数次调价一降再降：价格探底空间引猜想

国庆期间，特斯拉降价新闻又让车主圈 “炸开了锅”，Model 3 标准续航升级版补贴后售价降至 24.99 万元。自 2019 年 Model3 上市以来，特斯拉进行过多次调价。此次 “猝不及防”的降价让不少刚提车的车主自嘲又被 “割韭菜”，在特斯拉官微下留言希望能获得赔偿。随即特斯拉回应称，将针对符合 7 天信心保障计划内的车主，赠送 3 年免费超充使用权益作为补偿。

事实上在今年 2 月，因宁德时代获得订单将为特斯拉国产 Model 3 和 Model Y 供应锂电池，彼时便不时传出特斯拉降价消息。随着特斯拉国产化步伐加紧，其降价空间再次引发猜想。乘联会秘书长崔东树认为，随着特斯拉继续压低成本，价格下降空间仍很大。平安证券研报指出，综合产品毛利率和车型定位，20 万元或是国产 Model 3 的价格底线，明年上半年有望再次迎来降价。

2020 年前三季度特斯拉全球销量 31 万，距离年初设定的 50 万目标仍有一段差距。此外，获得上海特别关照下的特斯拉还需完成一系列协议目标。在种种压力下，特斯拉会继续以价格空间换取市场空间吗？

特斯拉又双叒降价了

10 月 1 日，国庆长假刚拉开序幕，特斯拉也顺势送上一份 “礼包”。特斯拉中国官网显示，中国制造 Model 3 标准续航升级版补贴后售价降至 24.99 万元，中国制造 Model 3 长续航后轮驱动版补贴后售价降至 30.99 万元。

经过此轮最新调价，国产 Model 3 标准续航升级版补贴后售价降低 2.165 万元，国产 Model 3 长续航后轮驱动版售价降低 3.415 万元。值得注意的是，新款标准续航 Model 3 将搭载磷酸铁锂电池，而长续航后轮驱动版仍采用三元锂电池。

今年特斯拉在对汽车价格调整上动作频频，4 月 24 日为适应补贴相关规定，特斯拉宣布 Model 3 标准续航升级版和长续航版售价分别上涨 4500 元和 5000 元，Model 3 标准续航升级版补贴后售价为 30.355 万元，长续航版为 34.405 万元，特斯拉在华最低售价重新回到 30 万元以上。

随后于 5 月 1 日，特斯拉又对 Model 3 标准续航升级版的价格进行调整，补贴后价格降至 27.155 万，长续航版本不降价。5 月 27 日，特斯拉针对在华销售的进口车型 Model S 与 Model X 基础价格进行下调，调整金额为下降 29，000 元，同时超充实行按照使用计费的原则。

对于特斯拉的降价，业内人士大多认为属于意料之中。小鹏汽车创始人何小鹏此前曾在微博 (40.87, -0.36, -0.87%)表示，“我判断大概率年内国产 model3 长续航版补贴后会降价到 27.75 万，比当前价格 33.9 万下调 6.15 万，接近去年我说国产 Tesla 价格可再降 1 万美元。”崔东树向新浪财经直言，“现在新能源汽车卖的还比较贵，车就是要卖的低价，特斯拉成本比较低，（价格）下降空间还很大。”

特斯拉价格底部空间猜想

那么这个价格探底空间究竟有多大？从可行性上分析，特斯拉国产化进程步步为营，对于成本的把控成效也显著。根据平安证券研报，综合产品毛利率和车型定位，20 万元或事国产 Model3 的价格底线，明年上半年有望再次迎来降价。

对于降价空间，平安证券分析称，通过对 Model3 成本拆分，预计平均单车 BOM（物料清单）成本约为 3.14 万美元，占总车本比例约为 82%。预计在实现 100% 国产化率后，Model3 标准续航升级版单车成本较美版下降 29%，长续航后驱版本单车成本下降 23%。若维持 25% 稳态毛利率，实现 100% 国产化率后，平安证券认为国产 Model3 最低价格降维持在 20-22 万元。

特斯拉曾在财报电话会中解释称，上海工厂的建造成本比美国要低 65%（按单位产能的资本支出计算）。另据摩根士丹利测算，上海工厂的人力成本相比美国能够节省近 90%，而且这一成本缩减能为单车利润率提升 30%~35%。

而从另一角度，特斯拉降价是否具有必然性？

今年三季度，特斯拉全球交付新车 139300 辆，其中 Model S/X 车型交付 15200 辆，Model 3/Y 车型交付 124100 辆。其中在华最畅销车型 Model 3 前 8 个月累计销量 68579 辆。全年累计数据来看，特斯拉完成销量 318350 辆，要想实现年初定下的 50 万量交付指引目标，特斯拉需在第四季度完成超过 18 万辆交付数据。那么中国市场，Model3 会否成为其最关键的棋子？

此外，特斯拉在享受上海给予的资金、贷款、土地等各方面支持同时，还需要完成一系列协议目标。据悉，上海临港地区要求特斯拉在未来 5 年里投资 140.8 亿元人民币，并在 2023 年底时实现超过 750 亿元人民币产值，以及产生 22.3 亿元人民币的年税收，若无法完成将要归还土地。

特斯拉创始人马斯克在公开场合不止一次提过，要推出人人买的起、开得上的电动车，特斯拉会否继续以价格空间换取市场空间，距离马斯克愿景实现的那一天又有多远？