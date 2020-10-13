苹果 iPhone 12 明天凌晨发布，有望推动苹果市值超过 2.2 万亿美元

10 月 13 日消息，据国外媒体报道，备受期待的 iPhone 12 系列智能手机，预计会在明天凌晨 1 点开始的苹果发布会上登场，苹果市值也有望在发布会当天超过 2.2 万亿美元。

iPhone 12 系列将是苹果首批支持 5G 的 iPhone，分析师和研究机构普遍预计会有四款，分别是 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max，屏幕尺寸分别为 5.4 英寸、6.1 英寸、6.1 英寸和 6.7 英寸，全部采用 OLED 屏幕，前两款后置双摄，后两款后置三摄。

由于 iPhone 12 是苹果首批支持 5G 网络的 iPhone，全球现有 10 亿 iPhone 用户中，不少都在等待升级，iPhone 12 的推出也会增强投资者的信心，推动苹果股价上涨。

在发布会前一个交易日，苹果股价就已有大幅上涨。周一美国股市收盘时，苹果报 124.4 美元，较前一交易日收盘时的 116.97 美元上涨 7.43 美元，涨幅为 6.35%。

而如果明天凌晨推出的 iPhone12 在配置达到外界此前给出的预期，售价、预售、发货时间也在预期的范围内，苹果股价在发布会当天就还会继续上涨。

按周一收盘时的价格计算，苹果市值为 21567.65 亿美元，在发布会当天股价若继续上涨，其市值就有望超过 2.2 万亿美元甚至更高。