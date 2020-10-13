苹果 iPhone 12 或掀起 “超级周期”，定价至关重要

苹果将举行 iPhone 12 系列新品发布会，除了在线上举行之外，预计苹果公司将推出一款售价远低于 1000 美元的手机。

近 1000 美元是 2017 年发布的 iPhone X 价格。在此之后，苹果手机售价从高价时代一路后退，所有迹象都表明，苹果周二将继续实施这一战略。

分析人士预计，iPhone 12 的发布将开启一场至关重要的升级 “超级周期”，库克希望此举能促使数百万用户放弃旧款智能手机，转而使用最新机型。

韦德布什分析师丹 · 艾夫斯（Dan Ives）表示，iPhone 12 的发布将是 “自 2014 年 iPhone 6 发布以来最重要的产品周期”。

他表示：“苹果增长故事的核心是围绕 iPhone 升级展开的。”

苹果可能会推出四款不同的 iPhone，以满足所有人的需求，其中包括希望改善摄像头性能和电池续航能力的普通智能手机消费者，也包括希望购买昂贵机型的忠实苹果粉丝。

不过，新款 iPhone 最大的吸引力将是支持 5G 网络，这可能会带来更快的下载速度。降低旗舰手机的价格也意味着苹果要弄清楚如何降低生产成本。

PP Foresight 分析师保罗 · 佩斯卡托雷 (Paolo Pescatore)表示：“必须做出妥协，将价格降至可承受的水平。这将包括处理器、摄像头、包装和配件等等。”

降低旗舰手机价格会导致苹果硬件销售利润率下降，但通过不断增长的服务业务，苹果有能力弥补营收的小幅下降。

苹果在最近的季度财报中宣布，其服务部门的营收持续增长，同比增长 15% 至 130 亿美元。

然而，进一步降低 iPhone 价格以刺激服务增长的可能性不大。“他们不会在价格上不顾一切。苹果不可能降价，”CCS Insight 首席研究员本 · 伍德说。

但今年新款 iPhone 的价格比以往任何时候都更重要。iPhone 的发布时间已经推迟数周，许多潜在客户在升级到新款 iPhone 之前会有所考虑。

“苹果公司知道自己已经触及了这个行业的价格上限，至少目前是这样，”IDC 分析师瑞恩 · 瑞斯（Ryan Reith）说。“当考虑到目前形势时，就不会在今年调高价格了。”

但一些分析人士认为疫情的影响被夸大了。伍德说：“在未来几周，会有很多人去买一部价格超过 1000 美元的 iPhone。”

不管怎样，库克都希望消费者能为新款 iPhone 手机创造出一个超级需求周期。