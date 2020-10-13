苹果今夜发布会终极预测：iPhone 12 板上钉钉，头戴式耳机还得等等

北京时间 10 月 13 日消息，苹果公司将于今夜凌晨 1 点举行特别活动，到底会发布哪些新品呢？

现在，我们根据主流媒体报道和 Twitter 上可靠爆料人士的消息，汇总了苹果今晚可能会发布哪些新品，同时哪些传闻中的产品还得继续等待。

苹果将要发布、不会发布的新品预测

很有可能发布的新品：

iPhone 12

在所有产品预测中，iPhone 12 是最没有悬念的了。受到疫情的影响，苹果没有按照传统在 9 月份发布新一代 iPhone，只是推出了 Apple Watch Series 6、新一代 iPad Air，没有揭开 iPhone 12 的面纱。

其实，彭博社知名记者马克 · 古尔曼 (Mark Gurman)在 9 月初就已经预告，苹果会在 10 月份发布新一代 iPhone。古尔曼称，由于疫情的原因，苹果的发布会不再是传统的现场活动，而是预先录制好的视频，这使得苹果能够更从容地分开发布新品，从而上演发布会三部曲：9 月手表和平板、10 月 iPhone、11 月 Mac(ARM 架构自主芯片版)。

苹果将发布四款 iPhone 12 机型

苹果将发布四款 iPhone 12 机型：5.4 英寸 iPhone 12 mini、6.1 英寸 iPhone 12、6.1 英寸 iPhone 12 Pro、6.7 英寸 iPhone 12 Max。据知名数码博主 Kang 发布的微博，预计最受欢迎的 6.1 英寸 iPhone 12、6.1 英寸 iPhone 12 Pro 将抢先在本月 16 日 / 17 日预订，10 月 23/24 日发售。iPhone 12 Mini 的预售日期为 11 月 6/7 日，11 月 13/14 日发售。iPhone 12 Pro Max 的预售日期为 11 月 13/14 日，11 月 20/21 日发售。四款均为 5G 机型，目前仅美国机型有毫米波标准，不送耳机和充电器。

HomePod Mini

古尔曼称，苹果一直在开发小尺寸版 HomePod Mini。它的尺寸可能约为全尺寸版 HomePod 的一半，设计类似，扬声器数量减少。

HomePod Mini 据称售价 99 美元

知名数码博主 Kang 在上周五发布的微博显示，HomePod Mini 将采用 S5 处理器 (最早用于 Apple Watch 5)、3.3 英寸喇叭，售价 99 美元，大部分地区为 11 月 6/7 日预订，16/17 日发售，国内为请等待发售。

无线充电器

iPhone 12 的发布可能还标志着苹果 MagSafe 充电技术的回归。据 Kang 的微博，iPhone 12 官方配件包括一个带有 MagSafe 的磁性 iPhone 手机壳以及两个无线充电器——MagSafe Charger 和 MagSafe Duo Charger，这表明苹果将无线充电技术的名字恢复为 MagSafe。

MPOW 刚刚发布的无线充电器

MagSafe Duo Charger 名称中的 “Duo”(双)的名称似乎暗示它能够在一个充电板上同时为两部设备充电。虽然没有达到无线充电板 AirPower(已取消)承诺的同时为 3 部设备充电的水平，但是磁吸排列设计可能会让苹果充电器没有市面上其他无线充电器那样繁琐。

日本科技博客 Macotakara 报道称，日本配件制造商 MPOW 今天发布了一款新产品，该设备据称是为新款 iPhone 设计的磁吸无线充电器。

iPad Air 上市日期

苹果在 9 月份发布了新一代 iPad Air，但没有公布它的确切上市日期，只表示会在 10 月份发售。

iPad Air

知名爆料人乔 · 普罗瑟 (Jon Prosser)今天在 Twitter 上称，苹果似乎不希望采用 A14 处理器的 iPad Air 赶在 iPhone 12 之前上市。苹果打算安排 iPad Air 与 iPhone 12 一同开始预订、上市。

不大可能发布的新品：

头戴式耳机 AirPods Studio

彭博社在 4 月份报道，苹果正在开发全新头戴式耳机，该头戴式耳机将可以更换耳垫，耳垫通过磁吸的方式与框架连接，用户可以根据自己的风格个性化耳机。苹果正在开发两种不同的头戴式耳机，一种是皮革面料。另一种是适合运动的轻量材料。

据称是豪华版 AirPods Studio

不过，普罗瑟引用消息人士的话称，AirPods Studio 不会出现在今夜的苹果发布会上。他在 10 月 8 日时发布推文称，AirPods Studio 直到 10 月 20 日才会开始量产。他认为，苹果可能会在本月底以新闻稿的形式发布‌AirPods Studio‌。值得注意的是，截至 9 月底，苹果已经停止销售第三方的音频配件，例如音箱和耳机，这说明新款 HomePod Mini 或 AirPods Studio 即将发布。

另外，普罗瑟发布了一张‌AirPods Studio 的渲染图，据称是该耳机的豪华版本，售价 599 美元。‌AirPods Studio 还有运动版，采用更便宜的材料，售价 350 美元。

蓝牙追踪器 AirTags

传闻称，苹果还一直在开发类似于智能追踪器 Tile 的蓝牙追踪器 AirTags，只要把它和钥匙、钱包等物品放在一起，你就可以通过 iPhone 等设备快速找到它们的位置。

苹果要推蓝牙追踪器 AirTags

不过，普罗瑟也给这款设备泼了一盆凉水。他得到的消息称，苹果已经把 AirTags 的宣布和发售日期推迟到了 2021 年 3 月。

自主芯片版 Mac

古尔曼已经表示，苹果将会在 11 月发布采用 ARM 架构自主芯片的 Mac 电脑。因此，它不会在今晚的发布会上亮相。

苹果要在 11 月发布自主芯片版 Mac

尽管这可能有些令人失望，但是苹果此前只承诺在今年年底前发布首款采用 ARM 芯片的 Mac 电脑，因此苹果还有两个半月时间来兑现这一承诺。