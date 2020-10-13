苹果 iPhone 12 图标现身 iCloud 网站：刘海更窄

IT之家10月13日消息 据外媒 9to5Mac 报道，苹果现已在 iCloud 网站上传了说明 iPhone 12 的全新小图标。这些图标与先前 iPhone 型号的图标之间存在一些差异。

IT之家了解到，苹果今天在服务器上添加了四款新的 iPhone 图标，这也意味着该公司将在明天推出四款新 iPhone。但这些图像在 iCloud Web 应用以及 “查找我”应用中仅显示很小的尺寸。

9to5Mac 指出，通过将 iPhone XR 和 iPhone 11 图标与 iPhone 12 图标进行比较，他们可以看到新设备的边缘有些不同。

此前有消息称，iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 将采用全新设计，且至少有一款新机型（可能是 iPhone 12 mini）的刘海会小一些。9to5Mac 表示，当他们仔细比较两个图标时，可以看到刘海小了一点，但并没有特别明显。

▲ 图源：9to5Mac

当然，这也可能是为了隐藏官方图标的占位符。但这些图标被标识为 “iPhone13,x”，这也证明它们是代表 iPhone12 的。iPhone 11 的内部标识为 “iPhone12,x”。