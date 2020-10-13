5G NB-IoT 连接数一年翻番：应用于气表、水表、烟感、电动车、POS 机、共享单车 ...

11 月 13 日，5G NB-IoT“亿”发展产业峰会在北京召开，来自工信部、信通院、物联网智库、运营商、生态伙伴、行业客户、媒体等 200 多名嘉宾参加了这次会议。从去年 11 月举办的 “亿”启航、今年 4 月的 “亿”征程、到这次的 “亿”发展，历经一年，NB-IoT 产业业已取得丰硕成果。

全球 NB-IoT 连接数一年翻番

从去年 11 月的 7000 万增加到目前的 1.4 亿，NB-IoT 应用已深入渗透到各行各业，有效促进了产业升级和效率提升。

NB-IoT 气表、水表等先发应用不断加速，继去年突破 1000 万后，目前又双双突破 2000 万；NB-IoT 烟感、电动车等应用迅速起量，目前已分别逼近 1000 万规模；在先发行业的带动下，越来越多的行业加入 NB-IoT 阵营，呈现出共享白电、智慧路灯、智慧停车、智慧农业、智能门锁、 智能跟踪等一大批百万级的应用，并且由点及面，向全国规模推广；同时 2G 物联应用也开始向 NB-IoT+ LTE Cat1 迁移，POS 机、共享单车等 2G 头部应用已完成小批量替代，其他应用也正在开展技术验证，2/3G 物联向 4G/5G 升级的帷幕已经拉开。

在海外，NB-IoT 产业也已跨越裂谷，全面加速发展。据 GSMA 统计，截止今年 9 月，海外蜂窝 LPWA 连接数超过 4000 万，比去年同期增长了 148%。海外 10 余个国家 20 余个大颗粒 NB-IoT 项目正在部署、招标或筹备中，例如意大利 100 万只 NB-IoT 气表项目、比利时自行车、韩国充电桩、泰国路灯等 10 万级项目即将部署完成，沙特 750 万只和瑞典 290 万只 NB-IoT 电表项目正在部署，澳洲、新加坡、斯里兰卡等地 NB-IoT 电表 / 水表项目正在招标中。

NB-IoT + 千行百业，价值显现

如今，NB-IoT 应用已深入渗透到各行各业，产生了良好的社会、经济效益。

比如，NB-IoT 技术提供的城市智慧照明，提供了稳定的路灯物联网服务，实现智能调光、降功率、按需开关灯等管理，减少过度照明，电能节约率达 30%～60%。再比如，NB-IoT 智慧消防方案在浙江广泛部署后，已成功上报了多个企业的数起火警，基于其出色的社会价值，今年 2 月该方案获得了 GSMA“最佳移动创新”大奖。

在鹰潭，NB-IoT 水表规模部署后，漏水率从原来的 20% 降低到 12%，每年节水超 200 万吨。在泰国，海尔 5G NB-IoT 物联自清洁空调在实现商用，满足了当地用户的智慧健康空气需求，获评中国质量技术创新一等奖。

NB-IoT 爆发增长的背后

在 NB-IoT 发展中，中国起到了带领作用，而在这背后，则是国家的高度重视以及一系列利好政策的出台。

今年 3 月，中央政治局常务委员会召开会议，明确要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

今年 5 月，工信部发布《工业和信息化部办公厅关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，强调了移动物联网是新基建的重要组成部分，并就 NB-IoT 的发展提出了明确的近期目标——到 2020 年底，NB-IoT 网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖、重点区域深度覆盖；推动 NB-IoT 模组价格与 2G 模组趋同；引导新增物联网终端向 NB-IoT 和 Cat1 迁移；打造一批 NB-IoT 应用标杆工程和 NB-IoT 百万级连接规模应用场景等目标。

这些政策的出台，有效推进了 2G/3G 物联向 4G/5G 迁移的进程，促进了网络、生态和应用的成熟。

另一方面，NB-IoT 正式获批成为 5G 标准，也进一步坚定了业界的信心，加速了 NB-IoT 生态和应用在全球的爆发。

今年 7 月 9 日结束的 ITU-R WP5D 会议上，ITU 做出重大决议，中国和 3GPP 提交的 NB-IoT 技术正式成为 5G 标准。这意味着 NB-IoT 技术明确成为 5G 低功耗广域网场景应用首选，当前部署的 NB-IoT 终端，可平滑接入 5G 网络；业界在 NB-IoT 生态的投资，将被保护，并且将持续发挥价值。

NB-IoT 生态欣欣向荣

任何一个产业的发展，很大程度上都有赖于生态系统建设的好坏。而在行业伙伴的踊跃参与下，NB-IoT 生态圈正日益壮大。目前，在 GSMA 注册的 Mobile IoT 创新伙伴成员单位超 1700 家，生态伙伴活跃在全球的各行各业，呈现出一派百家争鸣、群芳争艳的景象。

芯片方面，随着行业应用的爆发增长，5G NB-IoT 芯片需求量日益旺盛，今年发货量比去年增加 1 倍以上，越来越多的企业加入了芯片生态圈：移芯通信和芯翼信息继年初入选运营商集采名单后，近期已开始商用交付；智联安的 NB-IoT 产品通过了运营商入库测试；芯象半导体等诸多初创企业也在加速规模商用进程。同时各芯片厂家还在不断提升工艺、加速协议演进，将持续推出更高集成度更低成本的新一代芯片产品。

模组方面，随着市场的扩大，规模效应凸显，NB-IoT 模组集采中标价已达 15 元以下，提前实现了工信部 25 号文件中关于今年底 NB-IoT 模组价格与 2G 模组趋同的目标。基于庞大的市场需求，广和通、涂鸦智能等越来越多的模组厂家加入了 NB-IoT 生态圈。

中国 NB-IoT 生态已积累了显著的先发优势，国内伙伴乘势出海，大力拓展海外市场，国内 NB-IoT 模组厂家向海外供货超 2000 万片。

从亿启航、亿征程到亿发展，NB-IoT 产业一步一个台阶，现已进入良性的快速发展阶段。C114 会上获悉，未来几年，NB-IoT 产业有望进一步加速，预计到 2025 年，我国 NB-IoT 连接数将超过 10 亿。我国以 5G 为代表的新型基础设施建设正全面加速，基于 5G 物联网的行业应用也将为我们带来更广阔的市场空间。5G NB-IoT，基于其成熟的产业生态和在各行各业的成功实践，在产业伙伴力出一孔下，正驱动一个万物互联的智能世界加速到来。